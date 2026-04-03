ファミリーマートは4月7日、「コカ･コーラ HUMAN MADE限定デザイン缶(350ml)」(138円)を全国のファミリーマートで発売する。

「コカ･コーラ HUMAN MADE限定デザイン缶(350ml)」(138円)

HUMAN MADEは、NIGO氏がクリエイティブ・ディレクターを務めるライフスタイルブランド。今回発売する商品は、世代やシーンを超えて愛される定番の一本に、HUMAN MADEの世界観をまとわせた限定デザイン仕様となる。

「コカ･コーラ HUMAN MADE限定デザイン缶(350ml)」(138円)

店頭では、6缶セットになった「オリジナルデザイン6缶パック」(828円)も登場。持ち運びやすさはもちろん、缶のデザインを"まとめて楽しめる"コレクタブルな仕様で、数量限定での販売となる。

「コカ･コーラ HUMAN MADE限定デザイン缶(350ml)6缶パック」(828円)

レアグッズが当たる「ファミペイ」スタンプ企画も開催

販売期間中、ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、ファミペイ払いで限定缶を購入すると、1商品につきスタンプが1個たまる。ためたスタンプ数に応じて、実物大「張り子」やファミマポイント1,000円相当が当たる。展開期間は4月7日～5月4日、応募期間は4月7日～5月8日まで。

HUMAN MADE Coca-Cola COKE CAN HARIKO(HUMAN MADE「コカ･コーラ」限定デザイン缶 張り子)

HUMAN MADEオンラインストアで販売されたコカ･コーラコラボアイテムから、張り子が賞品として登場。今回のコラボ缶を実物大で表現したアイテムとなる。張り子は日本の伝統的な郷土玩具。職人によって、ひとつひとつ丁寧に手仕事で製作された。インテリアのアクセントになる一品。

限定缶の世界観を体現したラッピング店舗を展開

ファミリーマート渋谷公園通り店 ラッピング店舗

今回のコラボレーションを記念して、ファミリーマート渋谷公園通り店がデザインの世界観で装飾される。店内にはコラボ缶も模したディスプレイも設置される。展開期間は4月7日～5月4日まで。