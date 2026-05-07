【5月5日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2026年5月の新商品5品まとめ(5月5日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。

ローソン2026年5月の新商品まとめ

これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「ゆずポン酢仕立てのネバネバご飯(麦入りご飯)」(592円)

価格 : 592円

エネルギー : 278kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

オクラ、とろろ、なめこのネバネバ具材に、ほうれん草、人参、蒸し鶏、沢庵を合わせた多彩な味と食感が楽しめる一品が登場です。ネバネバ具材の食感とゆずポン酢の爽やかな香りが口いっぱいに広がる、これからの季節にぴったりな商品になっています。

「バラエティミックスサンド」(343円)

価格 : 343円

エネルギー : 329kcal

※関東・新潟・九州地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ツナポテトサラダ、ハムとグリーンリーフ、たまごサラダ、コロッケという人気の具材が4種類一度に楽しめる「バラエティミックスサンド」が登場。朝食やランチに、いろいろな味を少しずつ贅沢に楽しみたい方におすすめの商品です。

「極太ポークフランクデニッシュ カレーソース」(289円)

価格 : 289円

エネルギー : 539kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域では商品仕様が異なるととのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

極太ポークフランクにカレーソースを合わせた食べ応え抜群の惣菜パンが登場です。サクサクのデニッシュ生地と、パリッとジューシーなポークフランクの相性が抜群。 カレーのコクがポークの旨みを引き立てる、ガッツリとした満足感のある一品になっています。

「塩昆布と沢庵おにぎり(国産もち麦入り)」(138円)

価格 : 138円

エネルギー : 165kcal

※熱量・栄養成分表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ほどよい旨みと食感が楽しめる塩昆布と沢庵を組み合わせた、シンプルな美味しさが魅力のおにぎりが登場。 国産もち麦を配合したごはんは、ぷちぷちとした食感が楽しいアクセントになっています。 塩昆布の旨みと沢庵のポリポリとした食感が食欲をそそる、飽きのこない味わいに仕上がりが魅力です。

「まんまる鶏 梅しそ」(259円)

価格 : 259円

エネルギー : 183kcal

※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

鶏肉と相性バッチリな、さっぱりとした味わいの「まんまる鶏 梅しそ」が登場しました。 外はサクッと、なかはジューシーに仕上げた鶏肉に、爽やかな梅しそフレーバーを合わせています。

まとめ

5月5日発売の新商品は、「ゆずポン酢仕立てのネバネバご飯(麦入りご飯)」や「バラエティミックスサンド」、「まんまる鶏 梅しそ」などがラインナップ。 気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用