日本テレビ系バラエティ番組『月曜から夜ふかし 春の2時間SP』が、きょう6日(21:00～)に放送。フェフ姉さんがプロキックボクサーとして夏のデビュー戦を控える中、リバウンド発覚からの再始動に挑む姿が描かれる。

2016年に東京・渋谷の街頭インタビューで偶然出会い「全国フェフニュース」、「TOEIC受験」、「婚活」など、様々なことにチャレンジしてきたフェフ姉さん。

見事キックボクサーのプロテストに合格し、晴れてプロキックボクサーとなったものの、前回の放送で体重が10kgもリバウンドしていることが発覚。ピラティスやEMSを使ったトレーニングを行って8kg以上の減量に成功し、夏に予定されているプロデビュー戦に向けて再スタートを切ることになった。

試合で着用するユニフォーム選びでは意外な人がスポンサー企業に名乗りを上げ、フェフ姉さんも困惑。そしてさらなる肉体改造、特にお尻周りのトレーニングを徹底的に行うことに。前回をも上回る強烈なトレーニングにフェフ姉さんは再び絶叫する。

しかしトレーニングの反動が食生活に表れてしまい…。果たして夏のプロデビュー戦までに強くなれるのか。

今回の放送ではほかにも、「全国のご当地問題を調査した件」「聞かれ飽きた質問」「夜ふかし的春のイングリッシュレッスン」がラインナップされている。

【編集部MEMO】

2016年に渋谷のインタビューで偶然出会うと、あまりの滑舌の悪さから「フェス」が言えずに「フェフ」となってしまい、注目を集めることになったフェフ姉さん(本名・奥野愛央衣さん)。『月曜から夜ふかし』ではこれまで、全国のフェスリポート、TOEIC受験、婚活、キックボクシングなどにチャレンジし、26年1月のスペシャルでは過酷ダイエットに挑戦した。

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