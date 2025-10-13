日本テレビ系バラエティ番組『月曜から夜ふかし 日本の大大大問題秋の全国一斉調査SP』が、きょう13日(21:00～)に放送。フェフ姉さんの夏の戦いに密着する。

桐谷広人さん

2016年に東京・渋谷の街頭インタビューで偶然出会い「全国フェフニュース」「TOEIC受験」「婚活」「キックボクシング」など、様々なことにチャレンジしてきたフェフ姉さん。この夏、久々にフェフ姉さんと多田さんに再会するも、昨年末に運転免許を取得して以来、泣くほど努力してプロになったキックボクシングも半年ほど休んでいるという。

そこで「最近燃えることがない」というフェフ姉さんに久々に“フェスのリポート”をしてもらうことに。彼女らが挑むのは「水上大運動会」。これに出場するため、フェフ姉さんは多田さんの他に3人の友人を召還する。

5人チームで優勝を目指すが、一筋縄ではいかない競技だらけ。果たしてフェフ姉さんたちの結果は。そしてチーム編成に隠されたフェフ姉さんの密かな思惑とは。

このほか、「全国のご当地問題を調査した件」「今日で閉幕 大阪・関西万博ニュースPart2」「桐谷さん猛暑の夏に密着した件」が放送される。

【編集部MEMO】

2016年に渋谷のインタビューで偶然出会うと、あまりの滑舌の悪さから「フェス」が言えずに「フェフ」となってしまい、注目を集めることになったフェフ姉さん(本名・奥野愛央衣さん)。『月曜から夜ふかし』ではこれまで、全国のフェスリポート、TOEIC受験、婚活、キックボクシングなどにチャレンジしてきた。

