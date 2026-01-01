日本テレビ系バラエティ番組『月曜から夜ふかし 元日SP』が、きょう1日(21:00～)に放送。フェフ姉さんのダイエットに密着する。

たるみきった身体になったフェフ姉さん

2016年に東京・渋谷の街頭インタビューで偶然出会い「全国フェフニュース」「TOEIC受験」「婚活」「キックボクシング」など、様々なことにチャレンジしてきたフェフ姉さん。

1年前、見事キックボクサーのプロテストに合格し、晴れてプロキックボクサーとなったフェフ姉さんだったが、その後、運転免許取得に時間をとられてしまい、キックボクシングの練習を休みがちになっていた。

無事免許も取得していよいよプロデビュー戦、という頃にはすっかりたるみきった身体に。プロテスト当時と比べて10kg増量し、デビュー戦どころではなくなってしまったため、ダイエットを決意する。

目標は35日間で9kgの減量ということで、番組から4つのトレーニングを提案。その中から何をどのくらい続けるかはフェフ姉さん次第だ。彼女を待ち受ける過酷なダイエットとは何か。そして、ダイエットに成功し目標体重に戻すことはできるのか。

このほか、「年末、桐谷さん家の大掃除をした件」「全国のご当地問題を調査した件」「あやしすぎる中国人・マジシャンGOの新作マジックショー」「新春恒例 素人さん大賞」が放送される。

【編集部MEMO】

2016年に渋谷のインタビューで偶然出会うと、あまりの滑舌の悪さから「フェス」が言えずに「フェフ」となってしまい、注目を集めることになったフェフ姉さん(本名・奥野愛央衣さん)。『月曜から夜ふかし』ではこれまで、全国のフェスリポート、TOEIC受験、婚活、キックボクシングなどにチャレンジし、25年10月のスペシャルでは「水上大運動会」に出場した。

