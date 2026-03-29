お笑いコンビ・爆笑問題の太田光が、24日深夜に放送されたTBSラジオ『JUNK 爆笑問題カーボーイ』(毎週火曜25:00～27:00)で、木村拓哉との吉祥寺ロケの舞台裏を語った。

爆笑問題の太田光

太田光、木村拓哉の言動に「もうメロメロだった」

木村の公式YouTubeで21日に公開された「【木村探歩！】木村拓哉の親友が来た！爆笑問題太田光と吉祥寺を探歩する」に出演した太田は、ラジオ内で「めちゃくちゃ格好良かった」と切り出し、ロケの様子を振り返っていった。

井の頭恩賜公園のベンチで待っていたところ、遠くからサングラス姿でポケットに手を入れたまま歩いてくる木村の姿について、「普通さ、小走りになったりするよ。それがさ、格好良いんだよ! ビックリするぐらい格好良いの」と、振る舞いに圧倒された様子。続けて「俺のところ押しのけてバーッて座って。俺の中では胸キュンなわけだよ。至近距離だし。『なんだよ、お前遅いよ!』って言ったら、木村が『早いよ』って。格好良い～」としみじみ漏らした。

また、ロケ中のやり取りとして、太田が木村に「お前なんか、振られた経験とかないだろう!」と投げかけた場面を回想。木村は「あるよ」と答えたうえで、「いや、覚えてないんじゃないかな。だってさ、いい思い出じゃないじゃん。ごめんなさいって言ってしまった経験だからね。だから、いい思い出じゃないよ」と続けたという。この返答に、太田は「こんなこと言える?」と驚きを見せつつ、「なんでそんな気遣いできるの? アイツ。だからモテるんだよね!」と、その人間性を称賛した。

さらに、木村から「ちなみに今朝、目覚まし使ってないから。目覚まし前に起きるときってさ、だいだい楽しみにしてるときだよね」と声をかけられた場面も紹介。これを受け、太田は「あんなのおちるよ。俺のこと口説いてるのかなって。もうメロメロだったよ」とうれしそうに振り返っていた。