ヤクルト、7回に大量7点！中日に7-5で逆転勝利

先発投手：ヤクルトは高梨裕稔が5回1/3を2失点（7安打5奪三振）の好投。中日の髙橋宏斗は6回3失点。得点経過：4回表：中日が1点を追加。6回表：中日が4点を追加。7回裏：ヤクルトが7点を奪い逆転。注目選手：ヤクルトのD.サンタナが1本塁打、2打点。ヤクルトの長岡秀樹が2打点。中日の細川成也が2得点。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 8 7 1 0 .875 -
2 阪神 9 6 3 0 .667 1
3 巨人 9 5 4 0 .556 2
4 広島 8 4 4 0 .500 3
5 DeNA 9 2 7 0 .222 5
5 中日 9 2 7 0 .222 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 9 7 2 0 .778 -
2 日本ハム 9 5 4 0 .556 2
3 楽天 9 4 4 1 .500 2
4 オリックス 9 4 5 0 .444 3
4 ロッテ 9 4 5 0 .444 3
6 西武 9 2 6 1 .250 4