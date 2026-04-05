ヤクルト、7回に大量7点！中日に7-5で逆転勝利
先発投手：ヤクルトは高梨裕稔が5回1/3を2失点（7安打5奪三振）の好投。中日の髙橋宏斗は6回3失点。得点経過：4回表：中日が1点を追加。6回表：中日が4点を追加。7回裏：ヤクルトが7点を奪い逆転。注目選手：ヤクルトのD.サンタナが1本塁打、2打点。ヤクルトの長岡秀樹が2打点。中日の細川成也が2得点。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|8
|7
|1
|0
|.875
|-
|2
|阪神
|9
|6
|3
|0
|.667
|1
|3
|巨人
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|4
|広島
|8
|4
|4
|0
|.500
|3
|5
|DeNA
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|5
|中日
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|9
|7
|2
|0
|.778
|-
|2
|日本ハム
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|3
|楽天
|9
|4
|4
|1
|.500
|2
|4
|オリックス
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|4
|ロッテ
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|6
|西武
|9
|2
|6
|1
|.250
|4