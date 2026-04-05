ヤクルト、中日に逆転し7-5でリード
4回に中日が先制したが、ヤクルトはサンタナ、長岡、伊藤の活躍で逆転。特に6回表の4失点が響き、ヤクルトが7-5とリードして6回を終えた。
【スタメン】
ヤクルト: 1(遊)長岡 秀樹 2(左)Ｄ・サンタナ 3(捕)中村 悠平 4(一)Ｊ・オスナ 5(中)岩田 幸宏 6(右)増田 珠 7(二)伊藤 琉偉 8(投)高梨 裕稔 9(三)武岡 龍世
中日: 1(右)ブライト 健太 2(二)田中 幹也 3(三)福永 裕基 4(左)細川 成也 5(一)Ｍ・サノー 6(中)花田 旭 7(遊)村松 開人 8(捕)加藤 匠馬 9(投)髙橋 宏斗
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|8
|7
|1
|0
|.875
|-
|2
|阪神
|9
|6
|3
|0
|.667
|1
|3
|巨人
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|4
|広島
|8
|4
|4
|0
|.500
|3
|5
|DeNA
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|5
|中日
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|9
|7
|2
|0
|.778
|-
|2
|日本ハム
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|3
|楽天
|9
|4
|4
|1
|.500
|2
|4
|オリックス
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|4
|ロッテ
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|6
|西武
|9
|2
|6
|1
|.250
|4