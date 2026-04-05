ヤクルト、中日に逆転し7-5でリード

4回に中日が先制したが、ヤクルトはサンタナ、長岡、伊藤の活躍で逆転。特に6回表の4失点が響き、ヤクルトが7-5とリードして6回を終えた。

【スタメン】

ヤクルト: 1(遊)長岡　秀樹 2(左)Ｄ・サンタナ 3(捕)中村　悠平 4(一)Ｊ・オスナ 5(中)岩田　幸宏 6(右)増田　珠 7(二)伊藤　琉偉 8(投)高梨　裕稔 9(三)武岡　龍世

中日: 1(右)ブライト　健太 2(二)田中　幹也 3(三)福永　裕基 4(左)細川　成也 5(一)Ｍ・サノー 6(中)花田　旭 7(遊)村松　開人 8(捕)加藤　匠馬 9(投)髙橋　宏斗

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 8 7 1 0 .875 -
2 阪神 9 6 3 0 .667 1
3 巨人 9 5 4 0 .556 2
4 広島 8 4 4 0 .500 3
5 DeNA 9 2 7 0 .222 5
5 中日 9 2 7 0 .222 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 9 7 2 0 .778 -
2 日本ハム 9 5 4 0 .556 2
3 楽天 9 4 4 1 .500 2
4 オリックス 9 4 5 0 .444 3
4 ロッテ 9 4 5 0 .444 3
6 西武 9 2 6 1 .250 4