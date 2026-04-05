中日 vs ヤクルトの試合開始前情報

  • 対戦カード：中日 vs ヤクルト
  • 開催球場：明治神宮野球場
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 中日3勝-ヤクルト2勝（4/4 中日6-11ヤクルト (ヤクルト)、4/3 中日1-0ヤクルト (中日)、9/23 中日3-0ヤクルト (中日)、9/20 ヤクルト0-3中日 (中日)、9/19 ヤクルト6-2中日 (ヤクルト)）
  • 中日スタメン：1(右)ブライト　健太、2(二)田中　幹也、3(三)福永　裕基、4(左)細川　成也、5(一)Ｍ・サノー、6(中)花田　旭、7(遊)村松　開人、8(捕)加藤　匠馬、9(投)髙橋　宏斗
  • ヤクルトスタメン：1(遊)長岡　秀樹、2(左)Ｄ・サンタナ、3(捕)中村　悠平、4(一)Ｊ・オスナ、5(中)岩田　幸宏、6(右)増田　珠、7(二)伊藤　琉偉、8(投)高梨　裕稔、9(三)武岡　龍世

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 8 7 1 0 .875 -
2 阪神 9 6 3 0 .667 1
3 巨人 9 5 4 0 .556 2
4 広島 8 4 4 0 .500 3
5 DeNA 9 2 7 0 .222 5
5 中日 9 2 7 0 .222 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 9 7 2 0 .778 -
2 日本ハム 9 5 4 0 .556 2
3 楽天 9 4 4 1 .500 2
4 オリックス 9 4 5 0 .444 3
4 ロッテ 9 4 5 0 .444 3
6 西武 9 2 6 1 .250 4