タレントで俳優のファーストサマーウイカが4日、都内で行われた、永作博美が主演を務める7日スタートのTBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』(毎週火曜22:00～)の制作発表会見に永作らとともに登場した。

ファーストサマーウイカ

鮨アカデミーの生徒・柿木胡桃を演じるウイカ

本作は、子育てを終えた主人公・待山みなと(永作)が、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも3カ月でおスシを学べる“鮨アカデミー”に飛び込んで第2の人生を歩み始める、笑いあり、ロマンスあり、おスシありの人生応援ドラマ。

会見には、永作、松山ケンイチ、中沢元紀、山時聡真、佐野史郎も出席した。本作で鮨アカデミーの生徒・柿木胡桃を演じるファーストサマーウイカは、自身の役について「みんなを仲良くするための、すごく重要なキャラクターだと思っています。ぜひ楽しみにしていただけたらなと思います」と紹介。

また、ウイカは、「(鮨アカデミーの)大江戸先生を演じる松山さんが、膨大なセリフ量と所作で。ほかのみんなも練習してるけど、先生はうまくないとだめじゃないですか。その中で、ずっと(ドラマの)SNSの運用について、企画会議をしてくれているんですよ。私たちのふざけて撮った動画を『これ誰かのSNSで上げられないかな、公式であげるんじゃなくて』とか」と合間のエピソードを紹介。さらにMCが、松山が1月期のTBS系日曜劇場『リブート』の放送期間中にもXで鈴木亮平になりすまして盛り上げていたことに触れると、ウイカは、「それ、スシ(本作)中にやってるんですよ。前室でみんながセリフとか覚えていて大変そうなのに、ずっと鈴木さんになりすまして……」と暴露し、会場を沸かせた。

会見では、作品の内容にちなみ、生のマグロの解体ショーも実施。解体ショー前には、会場に登場した長崎県産の65キロの本マグロへの“入刀式”も行われ、「よいしょ、よいしょ、よいしょ!」の掛け声とともに永作が包丁を入れ、会場を盛り上げた。