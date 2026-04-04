ヤクルト、5点リードで中盤へ

1回表に中日が先制も、2回裏にヤクルトが追いつき、3回裏に一挙5得点を奪いリードを広げた。3回終了時点でヤクルトが6-1と5点差で中盤戦へ向かう。

【スタメン】

ヤクルト: 1(遊)長岡 2(左)サンタナ 3(捕)鈴木叶 4(一)オスナ 5(中)岩田 6(右)増田 7(二)伊藤 8(投)山野 9(三)田中

中日: 1(右)ブライト 2(二)田中 3(三)福永 4(左)細川 5(一)サノー 6(捕)木下 7(中)花田 8(遊)村松 9(投)櫻井

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 8 7 1 0 .875 -
2 阪神 9 6 3 0 .667 1
3 巨人 9 5 4 0 .556 2
4 広島 8 4 4 0 .500 3
5 DeNA 9 2 7 0 .222 5
5 中日 9 2 7 0 .222 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 9 7 2 0 .778 -
2 日本ハム 9 5 4 0 .556 2
3 楽天 9 4 4 1 .500 2
4 オリックス 9 4 5 0 .444 3
4 ロッテ 9 4 5 0 .444 3
6 西武 9 2 6 1 .250 4