元トップスターが共演！剣幸「何でもできる下級生がいるな」一路真輝と宝塚時代を振り返る

5月30日（土）に日本武道館で開催されるコンサート「TOKYO FM/BS11 presents 昭和100周年記念 昭和ゴールデンHITS 100 in Orchestra ～宝塚レジェンドスターたちが歌う昭和の名曲！～」。その開催を記念して、ゴールデンウィーク最終日である5月6日（水・振休）に特別生放送『TOKYO FM ホリデースペシャル「昭和ゴールデンHITS 100」』が放送されました。

パーソナリティは住吉美紀が担当し、コンサートにも出演する宝塚のレジェンドスター、麻実れいさん、小柳ルミ子さん、剣幸さん、一路真輝さん、真琴つばささん、姿月あさとさん、湖月わたるさんがゲストとして登場。当記事では、剣さんと一路さんのトークの模様を紹介します。

剣幸さんは1974年に宝塚歌劇団に入団。1985年から5年にわたり月組のトップスターとして活躍し、1990年に退団しました。一路真輝さんは1982年に入団。1993年に雪組のトップスターに就任し、1996年に退団しました。

◆宝塚時代の印象は？

住吉：お2人は宝塚の先輩・後輩で期間が重なっている時期もありますが、組が違うと、共演する機会も少ないのでしょうか？

剣：そうですね。年に一度、4組合同公演のときにご一緒したくらいです。（入団時期が）8年違うんですけども、私が一路真輝さんを認識したときには、麻実れいさんの相手役をなさっていたので……（先輩なのに）敬語を使っちゃうよ、どうしよう（笑）。

一路：私も今びっくりしました（笑）。

剣：だから、何でもできる下級生がいるなって思いましたし、そんなに離れている感覚がなかったんですよ。ずっと同世代だと思っていたから、いつも会うたびに「私たちってこんなに年が離れていたっけ？」って言っちゃう（笑）。

一路：剣さん、去年も「そんなに離れてた？」っておっしゃっていましたよ（笑）。

剣：会うたびに同じことを言ってるね（笑）。

住吉：逆に一路さんは、大先輩の剣さんにどんな印象をお持ちでしたか？

一路：本当にすべてが完璧な方です。お人柄がとにかく大らかで、すべてを包み込んでいただける。だから、剣さんがトップスターでいらっしゃったときの月組のみんなが、のびのび楽しそうにやっているのを4組合同公演のときに見て「素敵だな」と思っていました。そんな憧れの先輩である剣さんと、今こうしてご一緒できるなんて！ という心境です。

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昭和100年を迎える2026年。TOKYO FMとBS11では、この記念すべき年に、日本武道館で特別コンサート「TOKYO FM/BS11 presents 昭和100周年記念 ゴールデンHITS 100 in Orchestra ～宝塚レジェンドスターたちが歌う昭和の名曲！～」を5月30日（土）に開催します。

昭和を代表する名曲100曲を独自に選出し、そのなかから選りすぐりの楽曲を披露。宝塚歌劇団のトップ男役OGレジェンドスターたちに加え、同時代を彩ったレジェンドゲストも出演し、時代を超えて愛される名曲の数々を歌い上げます。

昭和の歴史とともに歩んできた日本の音楽エンターテインメント文化を、日本武道館から未来へつなぐ一夜限りのステージです。

■＜公演概要＞■

TOKYO FM / BS11 presents 昭和100周年記念 昭和ゴールデンHITS 100 in Orchestra～宝塚レジェンドスターたちが歌う昭和の名曲！～

開催日程：2026年5月30日（土）

会場：東京都 日本武道館

■＜出演＞■

宝塚レジェンドスター：麻実れい / 剣幸 / 涼風真世 / 一路真輝 / 真琴つばさ / 姿月あさと / 湖月わたる / 彩輝なお / 凰稀かなめ / 紅ゆずる

レジェンドゲスト：小柳ルミ子

MC：黒木瞳

管弦楽：ゴールデンHITSスペシャルオーケストラ

＜番組概要＞

番組名：TOKYO FMホリデースペシャル 昭和ゴールデンHITS 100

放送日時：2026年5月6日（水） 15:00～16:50

パーソナリティ：住吉美紀

番組Webサイト：https://showa.goldenhits.jp/