通信カラオケ・JOYSOUNDでは、サウンドクリエイター・Revoが主宰するアーティスト集団・Sound Horizonの7.5th or 8.5th Story BD『絵馬に願ひを!』Full Editionの収録曲48曲を、オリジナルの歌詞テロップ付きカラオケとして一挙配信している。

今回配信されるのは、2023年6月にSound HorizonのメジャーデビューAround 15周年を記念して発売された同作の収録曲。『絵馬に願ひを!』Full Editionは、CDでは実現できなかった「リスナーが物語を選択できる仕掛け」を搭載し、リスナー自身がストーリーの分岐を担う作品として注目を集めた。

カラオケ配信では、BD収録の“歌詞入り公式映像”をそのまま使用した特別仕様のコンテンツとして展開。作品の世界観を映像とともに楽しめる内容となっている。エクシングは「ぜひこの機会に、カラオケを通して本作の世界観をご堪能ください」と呼びかけるとともに、今後もSound Horizonの魅力をより深く楽しめるカラオケコンテンツを拡充していくとしている。

配信対象機種は、JOYSOUND X1、JOYSOUND MAX GO、JOYSOUND MAX2、JOYSOUND響Ⅱ、JOYSOUND MAX、JOYSOUND f1。ブロードバンドによる開局を行っている店舗で利用できるが、機種や設置環境によっては対応していない場合がある。

配信曲は「星空へと続く坂道」「狼欒神社」「13文字の伝言」「希望の詩」「未来の主人公達へ」「月影と秘密の園」「弥生の大海原」など全48曲。JOYSOUNDでは特設ページも公開している。