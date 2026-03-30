通信カラオケ・JOYSOUNDでは、映像コンテンツ配信サービス「みるハコ」で、ガールズグループ・TWICEのライブビューイングを実施する。

『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN JAPAN』

配信されるのは、ワールドツアー『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN JAPAN』の最終公演。4月28日に東京・国立競技場(MUFGスタジアム)で開催されるライブの模様を、同日18時から全国の対象カラオケルームで生配信する。

同ツアーは、TWICEのデビュー10周年を記念したもの。昨年7月から9月にかけて大阪・愛知・福岡・東京の4大ドームで開催され、延べ40万人を動員するなど大きな反響を呼んでいる。今回の公演は、その追加公演として位置づけられる集大成のステージとなる。

視聴は、「JOYSOUND X1」または「JOYSOUND MAX GO」を導入したカラオケルームで可能。チケット料金は個人チケットが5,000円、5人以上で利用できるグループチケットは1ルーム20,000円(いずれも別途室料)となっている。

カラオケルームならではの大音量と高画質の環境で、会話や飲食を楽しみながらライブを鑑賞できるのが特徴。会場に足を運べないファンも、臨場感あふれる体験が可能となる。

「みるハコ」は、音楽ライブやスポーツ、映画・アニメなど多彩な映像コンテンツをカラオケルームで楽しめるサービス。プライベート空間での新たなエンタメ体験として展開されている。