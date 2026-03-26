通信カラオケ・JOYSOUNDの映像配信サービス「みるハコ」では、男装アイドルユニット・風男塾のライブ映像を、5月24日まで配している。

『風男塾 LIVE TOUR 2025 ～Dynamic～』

今回配信されるのは、2025年に開催されたツアー『風男塾 LIVE TOUR 2025 ～Dynamic～』のファイナル公演の模様。3月25日から5月24日までの期間、対象機種「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」を導入した全国のカラオケルームで、無料(別途室料)で視聴できる。

映像は、全国7都市を巡ったツアーの追加最終公演（東京）から、「Flower」「絆」「一生青春、一緒に青春」「ガンバーレ!」の4曲を収録したダイジェスト。約24分にわたり、エネルギッシュなパフォーマンスをカラオケルームならではの音響と映像で楽しめる内容となっている。

さらに、ここでしか観られないメンバーによるオリジナルコメントも収録。ファンにとっては見逃せないコンテンツとなっている。

「みるハコ」は、カラオケルームでライブ映像や映画、アニメなどを楽しめるサービス。プライベート空間で会話や飲食を楽しみながらコンテンツを視聴できる点が特徴で、ライブの臨場感を身近な場所で体験できる新たな鑑賞スタイルを提案している。