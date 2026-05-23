乃木坂46賀喜遥香「初めて『もっと背を伸ばしたい！』って思えた」梅澤美波のおかげで誇りになった“コンプレックス”とは？

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。5月21日（木）の放送では、この日におこなわれたバースデーライブ「乃木坂46『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』」をもって乃木坂46を卒業した3代目キャプテン・梅澤美波さんへの思いを語りました。梅澤さんと活動してきたなかでうれしかったこととは？

◆梅澤美波への憧れ

賀喜：私は美波さんと一緒にお仕事をさせていただくことも多かったし、楽曲でも、41枚目のシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」で美波さんとシンメトリーの立ち位置だったり、他のシングルでも同じようなポジションのもあったりして。美波さんは170cmくらいあって、私も166cmでグループのなかだと背が高いほうなんですよ。だから、全体のバランスを見たときにシンメトリー（以下、シンメ）に置かれることが多かったし、背の順で並んだときに近くになることも多かったんですよね。

私って、生まれたときからずっと背が高かったんです。小学校のときも中学校のときもずっと背が高いほうで、小学校のときなんて誰よりも高くて。これは“背が高い人あるある”だと思うんですけど、私が前の座席になると、後ろの席の子が「前が見えなくて邪魔かな？」と思って、ちょっと猫背気味になっちゃったり、そういうのでからかわれたりすることも多かったから、あまり背が高いことを肯定的に捉えられていなかったんです。

でも、美波さんと一緒に活動させていただくなかで、やっぱり、めっちゃ背が高くて、スラッとしていてかっこよくて。だから「私もこうなりたい！」って思ったし、初めて「もっと背を伸ばしたい！」って思ったんです。そんなことを思ったことがなかったのに（笑）。それくらい憧れだったし、そういう気持ちになったファンの方も多いんじゃないかなって。

6期生の大越ひなのちゃんが、同じようなことを私に対して言ってくれて、それがうれしかったんですよね！「そんなことを思ってくれる子がいるんだ！」みたいな。だから、私は美波さんと一緒にシンメになれたり、「私たち、背が高いもんね～」って言ってもらえることがうれしかったです。

――ほかにも、番組では梅澤美波さんのソロ曲「もう一つの太陽」について語る場面もありました。

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info