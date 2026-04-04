中日 vs ヤクルトの試合開始前情報
- 対戦カード：中日 vs ヤクルト
- 開催球場：明治神宮野球場
- 過去の対戦成績：過去5試合: 中日3勝-ヤクルト2勝（4/3 中日1-0ヤクルト (中日)、9/23 中日3-0ヤクルト (中日)、9/20 ヤクルト0-3中日 (中日)、9/19 ヤクルト6-2中日 (ヤクルト)、9/11 中日5-6ヤクルト (ヤクルト)）
- 中日スタメン：1(右)ブライト 健太、2(二)田中 幹也、3(三)福永 裕基、4(左)細川 成也、5(一)Ｍ・サノー、6(捕)木下 拓哉、7(中)花田 旭、8(遊)村松 開人、9(投)櫻井 頼之介
- ヤクルトスタメン：1(遊)長岡 秀樹、2(左)Ｄ・サンタナ、3(捕)鈴木 叶、4(一)Ｊ・オスナ、5(中)岩田 幸宏、6(右)増田 珠、7(二)伊藤 琉偉、8(投)山野 太一、9(三)田中 陽翔
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|8
|7
|1
|0
|.875
|-
|2
|阪神
|9
|6
|3
|0
|.667
|1
|3
|巨人
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|4
|広島
|8
|4
|4
|0
|.500
|3
|5
|DeNA
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|5
|中日
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|9
|7
|2
|0
|.778
|-
|2
|日本ハム
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|3
|楽天
|9
|4
|4
|1
|.500
|2
|4
|オリックス
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|4
|ロッテ
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|6
|西武
|9
|2
|6
|1
|.250
|4