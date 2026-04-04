小田急箱根が運航する箱根海賊船で、アニメ『推しの子』の人気キャラクター・有馬かなとのコラボイベント「【推しの子】×芦ノ湖」が開催される。4月1日にエイプリルフール企画として「有馬かな 箱根海賊船の船長就任」を発表しており、これを現実化した企画だという。

コラボイベント「【推しの子】×芦ノ湖」のイベントビジュアル

5月31日までのイベント期間中、海賊船船長姿の描き下ろしイラストを使ったアクリルキーホルダー付きのコラボ往復乗船券を「EMotオンラインチケット」(スマートフォン版のみ対応)にて大人3,800円・こども2,100円で販売。アクリルキーホルダー単体での販売は行わず、乗船券は各港窓口で引き換える方式となる。

桃源台駅地下2階の海賊船のりばにて、有馬かなの活躍を振り返るパネル展示も実施。箱根海賊船の各船内に、オリジナルの海賊旗と有馬かなのサイン色紙をそれぞれ1カ所ずつ展示し、船内を巡りながら探して楽しめるようにした。エイプリルフール企画で作成した号外記事も船内カフェ付近で配布(なくなり次第終了)するとのこと。

「有馬かな 箱根海賊船の船長就任」を伝えるエイプリルフール記事

描き下ろしアクリルキーホルダーイメージ

限定グッズイメージ

飲食企画として、元箱根港構内の「PIRATE’S GALLEY」で有馬かなをイメージした限定ドリンク「宝石ジュレソーダ ガーネット ～【推しの子】コラボ!～」を950円で販売。オリジナルストロータグも付く。その他、有馬かなの描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンド、ステッカー、クリアカード、缶バッジをコラボグッズとして用意。「あしのこ茶屋」と「茶屋本陣 畔屋 箱根百話」、桃源台駅売店で店頭販売を行う。