小田急箱根は、箱根登山電車を象徴するレトロ車両の100形(モハ1形・モハ2形)について、2028年1月で引退すると発表した。経年により修繕や部品調達が難しくなったことが理由で、後継となる新型車両を2028年度に導入する予定としている。

箱根登山電車のレトロ車両100形(104号・106号)

モハ1形(104号・106号)は1919年の箱根湯本～強羅間開業時に「チキ1形」として誕生。1950年に木造車体から鋼体化した際、現在の車両形式に変更された。その後も2両固定編成化、台車の動力装置や客室インテリアの更新など時代に合わせた改造を重ねつつも、ペンキ塗りの木製内装、昔ながらの荷棚、下から大きく開く客室窓など、昭和期の特徴を残したまま走り続けてきた。現在、1927年製で1956年に車体を更新したモハ2形(108号)との3両1編成で運行を続け、日本国内で定期運行する普通鉄道の電車としては最古級の車両となっている。

完全引退発表を記念し、鉄道コレクション「箱根登山電車モハ1形・モハ2形(104+106+108)3両セット」の限定販売も決まった。864個限定で価格1万1,000円。10月11・12日の「鉄道フェスティバル」(東京・台場)で先行発売し、10月14日から箱根湯本駅と強羅駅で一般販売する。

木造車体時代の104号(チキ1形4号)

鉄道コレクション「箱根登山電車モハ1形・モハ2形(104+106+108)3両セット」

同社は「完全引退まで本物のレトロ車両での山岳鉄道の旅を楽しんでほしい」としており、今後も記念イベントや記念商品を順次発表する予定としている。