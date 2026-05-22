バンダイは、『仮面ライダー クウガ』より「CSMグロンギベルト ゲドルード」(34,100円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月22日16時より予約を受け付ける。2026年11月発送予定。

「CSMグロンギベルト ゲドルード」は、『仮面ライダークウガ』に登場する敵怪人、グロンギが使用するベルト「ゲドルード」を、大人のための変身ベルトブランドCOMPLETE SELECTION MODIFICATION（略称：CSM）シリーズより商品化したアイテム。

各集団バックルは、特徴的な表面の凹凸や汚し塗装を再現。ゲゲルリングは前期形状、後期形状でパーツ流用をせずに、それぞれの固有造形を再現、また大部分にクリアパーツを使用することで、劇中に近しい外観となっている。

音声ギミックに関しては各集団バックルをベースバックルが個別認識する機能を搭載。本体上部の3つのボタンを押すことで、「怪人体への変身音」や各怪人の固有攻撃音、爆散音などが発動する。

さらに、『仮面ライダークウガ』の世界観を表現する要素であるグロンギ語を新規収録。加えて、リント語の台詞も収録。収録音声は総勢11名、約160種となっており、グロンギ怪人同士の会話を再現することが可能。また、劇中で印象的なBGMを全6曲収録しており、劇中効果音や台詞と合わせたなりきり遊びが楽しめる。

また、「CSM変身ベルト アークルver.25th」(予約受付終了)の早期購入者特典(2025年10月13日23:59迄にご購入いただいた方が対象)として、「CSM グロンギベルト ゲドルード」1,000円OFFクーポンを発行済。マイページより確認できる。

セット内容

ベースバックル…1

各バックル…5 (ン集団バックル、ズ集団バックル、メ集団バックル、ゴ集団バックル、ラ集団バックル)

ゲゲルリング(前期形状)…1

ゲゲルリング(後期形状)…1

ゲゲルリング補助パーツ…2

ベルト帯…2

(C)石森プロ・東映