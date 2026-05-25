バンダイは、『仮面ライダーゼッツ』より「装動 仮面ライダーゼッツ AGT5 Feat.装動 仮面ライダーガッチャード(12個入)」(7,788円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年8月発送予定。

2026年8月発送予定「装動 仮面ライダーゼッツ AGT5 Feat.装動 仮面ライダーガッチャード(12個入)」(7,788円)

【装】着して【動】かす【装動】シリーズより、『仮面ライダーゼッツ』第5弾が登場。

①②には、夢も現実も超えた究極のゼッツ「仮面ライダーゼッツエクスドリーム」が収録。グラデーション含む彩色とシールで、特徴的なカラーリングを再現している。

⑦⑧には『仮面ライダーガッチャード』より「仮面ライダートワイライトマジェード」が収録決定。「ダークディフェンダーク」は可動式。ジョイント取り付け位置を変えることで長さを調整可能となっており、自由なポージングを楽しめる。

同じく『仮面ライダーガッチャード』より⑨⑩には「仮面ライダーヴァルバラド黒鋼」が参戦。2本の「ヴァルバラッシャー」は背中にマウントできる。

未解禁を含む全10種の圧倒的ラインナップとコレクション性で第5弾も展開される。

【ラインナップ】

・ゼッツエクスドリームA

・ゼッツエクスドリームB

・ラインナップC

・ラインナップD

・ロードスリーブースターA

・ロードスリーブースターB

・トワイライトマジェードA

・トワイライトマジェードB

・ヴァルバラド黒鋼A

・ヴァルバラド黒鋼B

※BOX販売のみ。

※1BOXで全種揃うが一部は重複する。







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