ファミリーマートは3月24日から、人気商品を「お値段そのまま」で45%増量する「うまくて、ドでかい!お値段そのまま なぜか45%増量作戦」キャンペーンを全国のファミリーマートで開催している。

第1週目の売上好調

1週目に発売した8商品の3日間の売上が、45%増量前の通常商品と比較して786%と大きく伸長。キャンペーン初の春開催に合わせてラインアップに取り入れた温かい商品「ラーメン荘 歴史を刻め監修豚ラーメン」(698円)は通常品比の約2286% 、「のびーるチーズのコク旨ピザまん」(170円)も約470%とヒットを記録している。

1,747人中約580人が「体感2倍に近い」と回答

45%増量が実際にどの程度の"増量感"として体感されているのかを明らかにするため、2026年3月25日～3月26日まで、同社公式Xにてアンケート調査を実施した。その結果、「2倍に近い」と回答した人が33.1%と最も多く、1,747人のうち約580人が「2倍に近い」と回答した。次いで「1.5倍くらい」「1.45倍くらい」と回答した人は合わせて40.3%と、多くの人が実際の増量率である45%以上のボリューム感を体感していることが分かった。

2週目は全6種類が登場

第2週目となる3月31日からは、「30種類以上のスパイスが決め手のこだわりカレー」(450円)や、春のお花見や新学期など大人数でのシェアにぴったりな「大盛 明太子スパゲティ」(598円)、「テリヤキチキンとたまごのサンド」(348円)、手軽につまめてやみつきになる「ちょっと濃いめのおいしさひとくち歌舞伎揚」(138円)などを含む全6種類が登場する。

※写真左:通常品、右:増量品

ファミマオンラインも「なぜか45%増量」販売中

ファミマオンラインでも、3月19日12:00～4月6日23:00までの期間、同キャンペーンを開催している。「米沢牛サーロインステーキ」や「あまおうのクリームいちご大福」など、自分へのご褒美はもちろん、"春ギフト"など贈りものにもぴったりな10商品をラインアップしている。