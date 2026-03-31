ファミリーマートは3月31日、宇治抹茶を使用した商品を全国のファミリーマートで発売した(商品によって発売日が異なる)。

宇治抹茶を使用した商品発売

同社では毎年春に抹茶商品を展開し、季節の定番として好評を得ている。今回、さらなる本格志向のニーズに応えるべく、宇治抹茶を使用した和菓子と菓子を発売した。

宇治抹茶は、京都府・奈良県・滋賀県・三重県の4府県産茶を京都府内の業者が宇治地域に由来する製法で粉砕・挽臼加工し微粉末状に仕上げたもの。茶葉の収穫前に日光を遮ることで渋みを抑え、旨み成分である「テアニン」を極限まで引き出す覆下栽培(おおいしたさいばい)が、宇治抹茶特有の深くまろやかな香りを生み出す。また茶葉を微粉末状にして摂取するため、水に溶けにくいビタミン類や食物繊維、カテキンといった健康に良いとされる成分を余すことなく摂取することができる。日々のおやつとして手に取りやすい価格帯でありながら、本格的な宇治抹茶の深みを感じられる仕上がりとなった。

「抹茶どら焼き」(210円)は、宇治抹茶を使用した生地で宇治抹茶を練り込んだ餡を挟んだ。生地と餡、両方から抹茶の風味を感じられる一品。

「抹茶クリーム大福」(178円)は、宇治抹茶を使用した餡とクリームをお餅で包んだ一品。抹茶の風味とクリームの甘みが楽しめる。

「ストロベリーチョコ宇治抹茶」(378円)は、昨年開催の抹茶フェアにて菓子商品で売上No.1となった商品。まるごとフリーズドライした甘酸っぱいストロベリーを、宇治抹茶パウダーを使用したチョコレートでコーティングした。

「香り広がる宇治抹茶クッキー」(298円)は、宇治抹茶パウダーを練りこんだ、口の中でほどけるような食感が特長の香り豊かな本格派クッキー。