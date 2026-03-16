日本マクドナルドは3月20日、「ほんのハッピーセット」より、絵本「ノラネコぐんだん おみせでさがしえブック」と、図鑑「小学館の図鑑NEO 危険生物」、マンガ「人体のサバイバル 特別編」の3冊を全国のマクドナルド(一部店舗除く)で発売する。

同社では、「ハッピーセット」を通じて、子どもたちが夢中になって遊びながら、さまざまな領域への興味や関心を広げ、考える楽しさに出会ってほしいという想いを込め、多彩なおもちゃや本を開発・提供している。子どもたちが気軽に本に触れる機会を創出し、親子のコミュニケーションをより豊かなものにすることを目的に、2018年よりほんのハッピーセットのプログラムを開始。プログラム開始時からラインアップしている絵本、図鑑に加え、2024年から不定期でマンガも選べるようになった。3月20日には、絵本・図鑑・マンガが一挙に3冊登場する。

ノラネコぐんだん おみせでさがしえブックは、工藤ノリコさんが描く、累計500万部を突破した大人気絵本シリーズ「ノラネコぐんだん」の探し絵ブック。物語を楽しむだけでなく、お店に忍び込んだノラネコぐんだんやワンワンちゃん探しも楽しめる。簡単なものから難しいものまで、親子で一緒に眺めて、見つけて、夢中になれる一冊。

小学館の図鑑NEO 危険生物は、ホホジロザメやヒグマなど、日本の海や陸に生息する「危険生物」をテーマにした一冊。するどい歯や爪、毒をもつ生物を紹介し、ヒトにとって危険なポイントを解説し、それぞれの特徴をわかりやすく学ぶことができる。また、危険生物から身を守る方法を学ぶクイズや、噛みつく生物のオリジナルシールを楽しめるほか、巻頭のQRコードをスマートフォンで読み込むと、危険生物を避けるミニゲーム「海編」「陸編」の2種類に挑戦できる。

ミニ図鑑「小学館の図鑑NEO 危険生物」(C)Shogakukan 2026

「海編」「陸編」2 つのオリジナルゲームに挑戦

科学漫画サバイバルシリーズ 人体のサバイバル 特別編は、人気学習漫画「科学漫画サバイバル」シリーズの「人体のサバイバル2」を、ハッピーセット用に特別編集したスペシャルブック。ピピの体の中に入ってしまったジオとノウ博士が、血管や臓器を巡りながらサバイバルするストーリー。臓器の構造や機能などの解説を交え、物語を楽しみながら人体に関する知識が得られる。巻末のQRコードをスマートフォンで読み込むと、ストーリーに連動した2種類のオリジナルゲームを楽しめる。メッセージシール付き。

マンガ「科学漫画サバイバルシリーズ 人体のサバイバル 特別編」 文/ゴムドリco. 絵/韓賢東 (C)2026 Gomdori co., Han Hyun Dong/Mirae N,朝日新聞出版