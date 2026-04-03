バンダイスピリッツは、『仮面ライダーカブト』より、「S.H.Figuarts（真骨彫製法）仮面ライダーカブト ライダーフォーム 20th Anniversary Ver.」(11,000円)を2026年9月に一般店頭にて発売する。4月3日より予約受付を開始する。

「S.H.Figuarts（真骨彫製法）仮面ライダーカブト ライダーフォーム 20th Anniversary Ver.」(11,000円)

「S.H.Figuarts（真骨彫製法）仮面ライダーカブト ライダーフォーム 20th Anniversary Ver.」は、『仮面ライダーカブト』20周年を記念して、真骨彫製法シリーズに「仮面ライダーカブト ライダーフォーム」が20th Anniversary Ver.として新登場するアイテム。

劇中のカラーリングを再度解釈し定義しなおし、装甲の赤メタリックの色味を再現。2014年発売の「S.H.Figuarts（真骨彫製法）仮面ライダーカブト ライダーフォーム」、2024年発売の「仮面ライダーカブト ライダーフォーム 真骨彫製法 10th Anniversary Ver.」とは異なるカラーリングで再現。

集光頭部パーツや20周年記念デザインの台座を備えた特別仕様に“進化”して登場する。また、カブトならではの構え専用の手首パーツも付属するため、天に向けて指を指す決まり手ポーズを再現可能だ。

セット内容

本体

交換用手首パーツ左3種右4種

交換用集光頭部パーツ

カブトクナイガン（ガンモード）

カブトクナイガン（クナイモード）

専用台座

(C)石森プロ・東映