アサヒグループ食品は、ミントタブレットの「ミンティア」から、「ミンティア ＋FOCUSクリアラムネ」を4月6日に発売する。

ミンティア＋FOCUS クリアラムネは「集中、スッとつづく」をコンセプトにした、食べることで集中を維持できる大型タブレット商品。

近年、リモートワークやオープンオフィスなどの働き方の変化や、SNSやメールの通知による情報過多、仕事や学業におけるプレッシャーといった「マイクロストレス」の状態が、オフィスワーカーを悩ませている。そのため、消費者からは集中時の気分転換アイテムとして、ラムネを食べているといった声や、のどの爽快感を得られるような飴を食べながら作業をしている、という声が寄せられている。

そこでミンティア＋FOCUS クリアラムネでは、ブランド初となるぶどう糖を92％配合し、集中時に必要な糖分摂取を実現。強すぎない清涼感とすっきりとしたラムネ味で、嫌な甘さのない後味に仕上げた。手軽に取り出すことができて、人前でも利用しやすい便利なパッケージにすることで、職場でも人目を気することなく、集中力の維持や回復を助ける。

4月6日からは、お笑いコンビ・ラランドのサーヤさんを起用したCMも放映。さらに4月16日からはJR山手線・京浜東北線のホームドアシートにビジュアルを展開するほか、相方のニシダさんを起用した「ニシダ・アド」やYouTube動画の配信も順次公開を予定している。

また、ミンティアが1996年の誕生から2026年で30周年を迎えることを記念して、俳優の浜野謙太さんを起用した新テレビCMを4月4日～13日まで公開する。4月30日からはCMにも使用されている『I WANT YOU BACK』の曲に合わせて、敵キャラの“マイクロストレッサーズ”を倒す音楽ゲームイベント「爽快リズムゲーム『ミンティア リフレッシュビート』」を開催する。会場では2名同時に巨大画面でゲームをプレイできるほか、スマホやタブレットで遊べるコーナーも用意する。

爽快リズムゲーム「ミンティア リフレッシュビート」

開催期間：4月30日～5月3日(4月30日 16:00～19:30／5月1日~5月3日 11:00～19:30)

場所：東京ミッドタウン地下1階アトリウム

※4月30日からはオンラインゲームとしても配信