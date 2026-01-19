アサヒ飲料株式会社の子会社であるカルピス株式会社は、「カルピス(株)特撰バター」を使用したムースタイプのデザート「カルピス(株)特撰バター ふわゆきチーズプラス」を、数量・期間限定で1月22日に発売する。

白くてあっさり! 「カルピス(株)特撰バター」はどうやって作られる?

「カルピス(株)特撰バター」は乳酸菌飲料「カルピス」を製造する際、生乳から乳脂肪分を分離する際にできる脂肪分から製造されるバター。バターではあるがすっきりとした味わいで、ミルクの風味を豊かに感じる商品になっている。

原料に使われる生乳は都府県産の牛から作られる良質な生乳を使用。エサは牧草ではなく、それぞれの牛の健康状態に合わせて穀物を配合して使用しているので、生乳は通常よりも白く、できるバターはなめらかであっさりとした味わいとなる。

また通常のバター製造時には、熟成した生乳をかくはんする際に水を使用するが、あえて生乳からバターの脂肪分と水分が分離するときに生まれる「バターミルク」を使用することで、よりミルクの風味を味わいに仕上がっている。

新商品「カルピス(株)特撰バター ふわゆきチーズプラス」を試食

今回発売が発表された「カルピス(株)特撰バター ふわゆきチーズプラス」は、蔵王山麓で生産される生乳と蔵王高原産のナチュラルクリームチーズに、「カルピス(株)特撰バター」を加えたムーズタイプのデザート。ふわっとしたくちどけで、クリームチーズの酸味がカルピスを想像させるような味わいだ。すっきりとしているが同時にしっかりとしたミルク感も感じられる、贅沢なデザートに仕上がっている。

もちろんそのまま食べてもいいが、クラッカーやバゲットにスプレッドとしてつけるほか、フルーツソースをかけて楽しむのもオススメとのことだ。

忙しく働く女性のほっと一息つける時間のお供に、レーズンバターも販売

「カルピス(株)特撰バター」を使用した商品として、2025年の4月から同社は「カルピス(株)特撰バター 謹製レーズン・バター」も販売している(120g／2,052円)。

こちらはカルピスバターの特徴である「バターなのに、くどくない」味わいや、そのまま食べてもおいしいという魅力を存分に生かした商品。バターとレーズンのみのシンプルだが、奥深い味わい。

以前は、男性が洒落たバーなどでお酒のおつまみに楽しむものだったレーズンバターだが、近年はレーズンだけでなくドライフルーツ入りが登場したり、女性が家で自ら作って楽しむというトレンドも生まれているという。

商品開発には、ワイン専門店のENOTECAと協働し、使用するレーズンの選定からバターとレーズンのバランスにこだわったという。もちろんワインやウイスキーなどと楽しむのもよいが、コーヒーや紅茶といったノンアルコール商品との相性も良く、仕事や家事、育児などで疲れた一日に癒しを与えるような一品となっている。

「カルピス(株)特撰バター」と「カルピス(株)特撰バター ふわゆきチーズプラス」、および「カルピス(株)特撰バター 謹製レーズン・バター」は、カルピス(株)特撰バターplus ONLINESHOPにて取り扱う。





商品発表会では、「カルピス(株)特撰バター」をつかったオープンサンドや、「なか又 ふわふわ わぬき 特撰あんバター」もふるまわれた

カルピス(株)特撰バター ふわゆきチーズプラス 6個セット