アサヒビールは、2026年から本物の果実の食感を楽しむ新しいサワーのシリーズ「まるごと食感サワー」を販売する。3月18日に行われた新商品発表会では、シリーズ第一弾から第三弾までの3商品を発表した。

新シリーズ「まるごと食感サワー」は、人気を博した「未来のレモンサワー」飲用者からの「レモンスライスは食べる」という声をきっかけに誕生したという。缶の中に入ったレモンスライスを、かじりながら飲んだり、途中でつぶしたりしながら飲むという楽しみ方をしている人が多く、今回のシリーズの特徴である「果実のまるごと食感を楽しめる」サワーの開発に至った。

第一弾として4月28日に、「未来のレモンサワー 濃いめ」(298円)を全国で発売する。既存の「オリジナル」や「プレーン」と比べ、アルコール分を高めの7％に設定した。レモンの味わいや香り、甘みのバランスを調整した“濃くて旨い”飲みごたえのある味わいに仕上げている。

未来のレモンサワー 濃いめ

また同時に、既に販売している「未来のレモンサワー プレーン」のレモン本来の香りや果実味を強化。さらに「プレーン」と「オリジナル」とともにパッケージを変更して、よりレモン感を訴求するような見た目で展開する。

第二弾として5月12日から全国数量限定で販売するのが「未来のノンアル レモンサワー」(オープン価格)。ノンアルコール飲料で果実を缶の中に入れたものはこれまで登場していなかったが、本商品はレモンスライス由来の果実感あふれる風味と、甘さ・酸味・苦味の絶妙なバランスを楽しめる。

第三弾に登場する「アサヒ贅沢絞りデラックス数量限定 りんご&黄桃果肉入り」(243円)は、5月26日から、数量限定で北海道・東北・九州エリアでのみ販売する。モモベースのサワーにリンゴと黄桃の2種類の果実を入れた、見た目もカラフルな商品となる。若年層をはじめとする幅広い世代に手に取ってもらえるよう、アルコール度数は低めの3％に設定した。今後の反響次第で、全国拡大も視野に入れる。

アサヒ贅沢絞りデラックス数量限定 りんご&黄桃果肉入り

「まるごと食感サワー」シリーズは、第4弾以降も発売を計画中だ。