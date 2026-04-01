丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は4月1日より、「温たま冷やし担々うどん」を販売している。

「温たま冷やし担々うどん」は、なか卯特製の“胡麻担々だれ”を使用した「冷やし担々うどん」に、こだわり卵の温たまをのせた一品。今年の“胡麻担々だれ”は、なめらかな胡麻のペーストとラー油に加え、花椒を使用することで、辛みが際立った風味豊かな味わいに仕上げられている。

まずは具材を混ぜずに、花椒が華やかに香りシビ辛さが後を引くコクのある“胡麻担々だれ”や、ごろっとした食感のミンチ、温たまのそれぞれの味わいを堪能。その後、お好みで全体を混ぜ合わせると、旨辛さとまろやかさが調和したやみつきになる味わいを楽しむことができる。価格は、小が530円、並が690円、大は790円。

また、“胡麻担々だれ”の味わいをシンプルに堪能することのできる「冷やし担々うどん」も登場。価格は、小が420円、並が580円、大は680円。

さらに、二八そばを使用した「温たま冷やし担々そば」(小630円、並790円、大910円)や「冷やし担々そば」(小520円、並680円、大800円)もラインアップされている。

いずれも小サイズも用意されているため、親子丼などとセットにするのもおすすめ。