牛丼チェーン店「すき家」は3月24日より、「旨だしたけのこ牛丼」「胡麻ダレたけのこ牛丼」を販売している。

「旨だしたけのこ牛丼」は、すき家自慢の牛丼に、出汁で味付けをした2つの食感の筍をトッピングした一品。筍はやわらかい姫皮の部分とコリコリとした根元の部分を使用することで、2つの食感を楽しめる商品に仕上げられている。

出汁で味付けをした筍は、素材本来の旨みが際立つ優しい味わい。食感が良く、噛むほどに旨みを感じられる筍が牛丼に絶妙にマッチし、さっぱりと味わうことができる。価格はミニが600円、並盛が660円、中盛は860円、大盛が860円、特盛は1,060円、メガが1,240円。

また、「旨だしたけのこ牛丼」に胡麻ダレをかけた「胡麻ダレたけのこ牛丼」も登場。胡麻をはじめ、ピーナッツや豆板醤、山椒、ラー油を使用したタレは、コクの中に旨辛さを感じられる味わいに仕上げられている。価格は、いずれのサイズも「旨だしたけのこ牛丼」にプラス30円。

そのほか、おんたまが筍の旨みにまろやかなコクをプラスする「おんたま旨だしたけのこ牛丼」(並盛770円、大盛970円など)、「おんたま胡麻ダレたけのこ牛丼」(並盛800円、大盛1,000円など)もラインアップされている。