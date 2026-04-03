板野友美が「実家に頼ろうマウント」をとられたら…その時の反応に「最高じゃない!」と絶賛の声

ABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』#9が、3月29日に配信された。

  • 『秘密のママ園2』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『秘密のママ園2』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

「令和のママ友マウント」をテーマにトーク

スタジオ企画「建前爆破! まったり井戸端会議」には、元AKB48メンバーで1児の母であるタレント・板野友美が登場。「令和のママ友マウント」をテーマにトークが展開された。

「逆マウント」や「実家に頼ろうマウント」など、厄介なマウントの手口が紹介されるなか、板野が「『えっ、すごくなーい?』でよくない?」「いいなぁ実家! 羨ましいとなるだけ」と、マウントに全く気づかないと話すと、滝沢眞規子は「最高じゃない!」と絶賛していた。

さらに、話題がママ友のグループLINEにおよぶと、板野は「球団のママ友のグループLINEがある」と告白。「『うちの夫は違う球団に行きます』とか、奥さまたちが律儀に報告してくださって……」「やめる方と入ってくる方が多いと訳がわからなくなる」と、プロ野球選手の妻ならではの知られざるママ友事情を明かし、スタジオを驚かせた。

【編集部MEMO】
『秘密のママ園』は、「昔ながらのママ像」にとらわれず、自分らしい生き方や子育てを模索する現代のママたちのリアルな姿に迫る情報バラエティ。独自の子育てを実践するママにフォーカスした企画をはじめ、 有識者を招いた最新のお受験事情の深掘りトークや、もう一度恋をしたいシングルマザーによる恋愛企画など、多彩なテーマで現代のママたちの価値観やライフスタイルを紐解く。

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