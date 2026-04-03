板野友美が「実家に頼ろうマウント」をとられたら…その時の反応に「最高じゃない!」と絶賛の声

ABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』#9が、3月29日に配信された。

「令和のママ友マウント」をテーマにトーク

スタジオ企画「建前爆破! まったり井戸端会議」には、元AKB48メンバーで1児の母であるタレント・板野友美が登場。「令和のママ友マウント」をテーマにトークが展開された。

「逆マウント」や「実家に頼ろうマウント」など、厄介なマウントの手口が紹介されるなか、板野が「『えっ、すごくなーい?』でよくない?」「いいなぁ実家! 羨ましいとなるだけ」と、マウントに全く気づかないと話すと、滝沢眞規子は「最高じゃない!」と絶賛していた。

さらに、話題がママ友のグループLINEにおよぶと、板野は「球団のママ友のグループLINEがある」と告白。「『うちの夫は違う球団に行きます』とか、奥さまたちが律儀に報告してくださって……」「やめる方と入ってくる方が多いと訳がわからなくなる」と、プロ野球選手の妻ならではの知られざるママ友事情を明かし、スタジオを驚かせた。