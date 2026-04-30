元BiSHハシヤスメ・アツコが明かす“ラジオ愛"「バラエティだと話せることが限られるので…」

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。4月13日（月）〜16日（木）の放送では、ラジオ局の垣根を越えて、さまざまな番組のパーソナリティが登場する“ラジオフレンズWEEK♪”をお届け。4月15日（水）の放送では、元BiSHのハシヤスメ・アツコさんが登場！ 本記事では、ハシヤスメさんが4月からパーソナリティを務めているラジオ番組「ハシヤスメ・アツコの SUPER HASHiYASUME TALK!!」（ABCラジオ）について伺いました。

◆ハシヤスメ「好き勝手にしゃべっています」

れなち：ハシヤスメさんは、4月から新しいラジオ番組が始まりました！ どんな番組でしょう？

ハシヤスメ：基本的には私がひたすらダラダラとしゃべりつつ、ゲストも必ずお呼びして、アーティストの方だったり、今をときめく方だったり、本当に幅広くお呼びしようかなって思っている番組です。

れなち：どうでしたか？ やってみての感触としては。

ハシヤスメ：BiSHのときもラジオはやっていたので、やっぱり、その雰囲気を思い出しましたね。

れなち：1人しゃべりのパートもあるじゃないですか。違和感などはないですか？

ハシヤスメ：特になく、本当に好きなことをダラダラしゃべっています。やっぱり、ラジオって好きなことをしゃべれるじゃないですか。バラエティ番組にもお互いに出ていますけど、バラエティだと話せることが結構限られてきちゃうので、1人しゃべりの時間では、だいぶ好き勝手にしゃべっています。やっぱり、ラジオは楽しいですね。

れなち：確かに、バラエティはチームプレイのところもありますから、「私はこのポジションを求められているな」とか、「この話を求められているな」といったことが、わりとありますよね。

ハシヤスメ：あります。それで、どうしても抑え込んでしまう部分があるので、しゃべりたいことをしゃべれるのもラジオのいいところだなと思っています。

＜番組概要＞

番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。

放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55

パーソナリティ：山崎怜奈

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/

番組公式X：@darehanaTFM