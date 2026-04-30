「本当に同じ人？」歌声とのギャップに驚き　こっちのけんとが語るBialystocks甫木元空の魅力

アーティストの「こっちのけんと」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00～17:25）。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間」＝“MOMENT（モーメント）”を探ります。

今回の放送では、以前この番組にゲスト出演したポップデュオ・Bialystocks（ビアリストックス）の甫木元空（ほきもと・そら）さん回についての感想メッセージを紹介しました。

◆Bialystocksのバンド名を勘違いしていた時期があった!?

この日は、リスナーから届いたメッセージを紹介しました。2月に出演したBialystocks・甫木元空さんの回についての感想メッセージが寄せられました。初対面とは思えないほどの和やかな雰囲気や、こっちのけんとの落ち着いた語り口に対しても、「優しくて聴きやすいです」と好意的な感想が寄せられています。

これに対し、こっちのけんとは甫木元さんについて、「めちゃくちゃ優しい声色でしたよね」と印象を語ります。話し声は低めで落ち着いている一方で、「歌ったらいい歌を歌うんだろうな」と感じさせる声質だったと振り返りました。実際の歌声のギャップについては、本人も「本当に歌っているの？」とよく言われると話していたと明かし、印象的なエピソードとして紹介しています。

また、こっちのけんとは自身の記憶違いについても触れます。以前からBialystocksの楽曲を好んで聴いていたものの、バンド名を“ビリアトリックス”と覚えてしまっていた時期があったと告白。「今でもわからなくなってしまう」と笑いを交えながら語り、名前の難しさが記憶に残りやすい一因になっていると振り返ります。「それでも甫木元さんは優しく迎えてくださって。お話しできて光栄でした」と感謝の言葉を伝えました。

＜番組概要＞

番組名：G-SHOCK presents THE MOMENT

放送日時：毎週金曜 17:00～17:25

パーソナリティ：こっちのけんと

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/moment/

番組公式X：@TFM_THEMOMENT