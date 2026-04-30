“最初は臨時メンバー”から武道館へ　甫木元空がBialystocks結成を回顧「やってみたら楽しかったので、“もうちょっと延長しよう”という軽いノリで（笑）」

アーティストの「こっちのけんと」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00～17:25）。ゲストの人生に刻まれた「人生が変わった瞬間」＝“MOMENT（モーメント）”を探ります。

今回の放送は、ポップデュオ「Bialystocks（ビアリストックス）」のボーカルであり、映画監督としても活動する甫木元空（ほきもと・そら）さんをゲストに迎えました。

この記事では後半、4つ目のモーメントについて語った放送の内容をお届けします。

1992年、埼玉県生まれの甫木元さん。多摩美術大学映像演劇学科卒業。2016年に青山真治プロデュースで、甫木元さんが監督・脚本・音楽をつとめた「はるねこ」で長編映画デビュー。2019年にはバンド「Bialystocks」を結成。映画、音楽制作などジャンルにとらわれない横断的な活動を続けています。今年7月には日本武道館公演も控えるなど、今最も注目を集めるアーティストの1人です。

――この番組では、ゲストの方の人生が変わった瞬間“モーメント”を伺っていきます。甫木元さんの1つ目のモーメントは「2009年、屋久島への旅」、2つ目のモーメントは「2012年、自分の恩師の先生との出会い」、3つ目のモーメントは「2017年、父の死をきっかけに『夜よ』という曲を作ったこと」でした。

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こっちのけんと：それでは最後、人生4つ目のモーメントは？

甫木元：「2019年、Bialystocks結成」です。

こっちのけんと：勝手に“幼馴染とデビューしました感”を想像していたので、意外と最近で驚きました。

甫木元：青山さんと「変わったイベントをしよう」という話になり、映画上映と劇伴の再現ライブをセットですることになったんです。そこで半年前に知り合った菊池剛（きくち・ごう）さんに「手伝ってほしい」と声をかけたのが始まりでした。

こっちのけんと：最初は臨時メンバーだったんですね。

甫木元：やってみたら楽しかったので、「もうちょっと延長しよう」という軽いノリで（笑）。でも、やっていくうちに「アルバムを作らないと話題にならないらしいぞ」とか「シングルの後にアルバムを出すのがいいらしい」とか、いろんな人に聞きながらゼロから音楽業界を学びました。

◆新曲「Everyday」と、日本武道館への想い

こっちのけんと：新曲「Everyday」がリリースされました。

甫木元：相方の菊池が作る仮歌は基本、英語なんです。それを日本語にはめていく作業はパズルのようで。

こっちのけんと：むずい（笑）。

甫木元：映像の編集と同じで、言葉も並べ方で見えてくるものが変わる. 何気ない毎日を歌う「Everyday」は、そんなパズルの中から生まれました。

――ここで「Everyday」をオンエア。

こっちのけんと：ちょっとすごいじゃないですか！ なんですか、この壮大感というか。

甫木：大変でした（笑）。

こっちのけんと：そうですね、確かにライブで歌うのすごそう、というか難しそう。

甫木：そうですね。1曲目とかやだなぁ（笑）。

こっちのけんと：そして、7月15日（水）には初の日本武道館ライブも！

甫木元：どうしよう……！ というのが本音です（笑）。でも、日本武道館は特別な場所。凝りすぎてどこでもできるようなライブにならないよう、あの場所だからこそできるステージにしたいですね。

＜番組概要＞

番組名：G-SHOCK presents THE MOMENT

放送日時：毎週金曜 17:00～17:25

パーソナリティ：こっちのけんと

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/moment/

番組公式X：@TFM_THEMOMENT