お笑いトリオ・ネプチューンの堀内健が、3月22日に配信されたYouTubeチャンネル『動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】』に出演し、グループ内のコンビ仲について語った。
原田泰造は「宇宙人っぽい」「人間的にミステリアス」
お笑いコンビ・モグライダーのともしげから「コンビ仲は良い感じですか」と質問され、「バラバラだよね。バラバラだけどそれでもいいや、みたいな」と率直に回答。「それぞれみんな親離れ子離れして、コンビ内で独立して。だけど一緒にやる」と現在の関係を表現した。
さらに、ともしげが「(原田)泰造さんとずっとしゃべってるようなイメージがありますね」と振ると、堀内は「いろんな人を芸能界で見たけど、泰造みたいな人はいないなと思う。なんか面白いよ」と漏らした。そのうえで、「俺も宇宙人っぽいって言われるかもしれないけど、泰造の方が宇宙人っぽい」とのこと。「つかみどころがないけど、包容力があるし。人間的にミステリアスな部分が(ある)。いまだに、自分でつくってるのかわかんないけど」と原田の人物像を明かした。
また、堀内と原田はネプチューン結成前、お笑いコンビ・フローレンスとして活動していた。当時について、「やっぱダブルボケだったのかもしれないね」と回想し、その後に名倉潤が加入したことで「ちょうど良くなったもんね」と現在のトリオになったことでの変化を振り返っていた。
【編集部MEMO】
堀内健は、1991年に原田泰造とコンビ「フローレンス」を結成。1993年には名倉潤が加入し、「ネプチューン」を結成した。明石家さんまとは、フジテレビ系バラエティ番組『さんまのお笑い向上委員会』で準レギュラーとして共演しており、ウッチャンナンチャンとも同局系バラエティ番組『笑う犬』シリーズなどで長らく共演した。