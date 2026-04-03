お笑いトリオ・ネプチューンの堀内健が、3月22日に配信されたYouTubeチャンネル『動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】』に出演し、グループ内のコンビ仲について語った。

原田泰造は「宇宙人っぽい」「人間的にミステリアス」

お笑いコンビ・モグライダーのともしげから「コンビ仲は良い感じですか」と質問され、「バラバラだよね。バラバラだけどそれでもいいや、みたいな」と率直に回答。「それぞれみんな親離れ子離れして、コンビ内で独立して。だけど一緒にやる」と現在の関係を表現した。

さらに、ともしげが「(原田)泰造さんとずっとしゃべってるようなイメージがありますね」と振ると、堀内は「いろんな人を芸能界で見たけど、泰造みたいな人はいないなと思う。なんか面白いよ」と漏らした。そのうえで、「俺も宇宙人っぽいって言われるかもしれないけど、泰造の方が宇宙人っぽい」とのこと。「つかみどころがないけど、包容力があるし。人間的にミステリアスな部分が(ある)。いまだに、自分でつくってるのかわかんないけど」と原田の人物像を明かした。

また、堀内と原田はネプチューン結成前、お笑いコンビ・フローレンスとして活動していた。当時について、「やっぱダブルボケだったのかもしれないね」と回想し、その後に名倉潤が加入したことで「ちょうど良くなったもんね」と現在のトリオになったことでの変化を振り返っていた。