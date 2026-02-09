若手もベテランも混ざる現場で、笑いを“成立させる人”がいる。パンサー・向井慧が3日放送のTBSラジオ『パンサー向井の#ふらっと』(毎週月～木曜 8:30～11:00)で明かしたのは、日本テレビ系バラエティ番組『有吉の壁』で誰よりも印象に残る堀内健の振る舞いだった。

ホリケンのすごさと優しさ「大きな笑いにして終わる」

『パンサー向井の#ふらっと』にゲスト出演したネプチューン・堀内健について、向井は「『有吉の壁』に、いまだにこのキャリアで、この回数出る人はいない」と出演数の多さに驚きをあらわ。これに対して、堀内は「最初、有吉(弘行)に出してよと言ったら、本当に出してくれた。そこからはオファーがあったら普通に出てるだけ」と経緯に触れ、「自分から若手に混じってお笑いやりたいっていうわけでもない。普通に仕事のひとつとしてやってる」と自身のスタンスを淡々と話す。

向井は「すごいです、やっぱり」と続け、「(オープニングは)本編ではそんなに使われないんですけど、オープニングで誰よりも笑いとって」と胸を打たれた様子。さらに、「優しさだなって俺は思うんですけど、誰かがピックアップされて『この次どうする?』というときに、後ろからホリケンさんが出てきて、そいつと一緒になにかやって、1個大きな笑いにして終わる」と記憶に残る場面を振り返った。

この称賛に、「する場合もあれば、もっとぐだぐだになって自然消滅みたいな場合もあるよね」と正直に返す堀内。「それも4割ぐらいあります」と向井が笑うと、同番組パートナーのお笑いコンビ・ココリコ田中直樹は「でもね、それで展開くれるだけでね」と堀内の姿勢に感心していた。