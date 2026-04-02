スターバックス コーヒー ジャパンは4月8日、「THE STAR フラペチーノ」全5種を全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)で発売する。

THE STAR フラペチーノ

スターバックス日本上陸30周年記念

同社は、1996年8月2日の東京・銀座への日本1号店の開業から、2026年に30周年を迎える。これにあわせ、年間を通じた複数のアニバーサリー企画を展開する。

スターバックス日本上陸30周年

第1弾のテーマは、「原点に立ち返り、原点を超えていく」。30年間で累計約20億杯以上を提供してきたフラペチーノの歴史の中から、過去に高い人気を博した商品が進化させた姿で登場する。

本企画では、メロン、フルーツヨーグルト、コーヒー ジェリー、加賀 棒ほうじ茶、チャンキー クッキーといった人気フレーバーをベースにした5商品を用意。サイズはTallサイズのみとなる。全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)で、1つの店舗で出会えるフラペチーノはたった1つ。5つの名作を探して巡る楽しさと、店舗ごとに違う一杯に出会える、30周年ならではの特別なフラペチーノ体験を提供する。各商品の取扱店舗は、公式サイトおよびSNSで案内される。

メロンを超えた果肉ごろっとメロン体験

「THE フラペチーノ of メロン of メロン」(持ち帰り736円、店内利用750円)

「THE フラペチーノ of メロン of メロン」(持ち帰り736円、店内利用750円)は、芳醇な香りの国産赤肉マスクメロン果肉に、メロンベースとメロンフレーバーのホイップクリームを合わせた、まるで完熟したメロンの"おいしいところだけ"を味わっているようなフラペチーノ。赤肉マスクメロン果肉を使用し、さらに国産赤肉マスクメロン果汁を使用したメロンソースを重ねることで、ひと口ごとに広がるジューシーな果汁感と豊かな香りを楽しめる。今回の30周年バージョンでは、赤肉メロン果肉を増量し、同社の商品の中でも過去最大のメロン果肉量を実現。層ごとに異なるメロンの味わいが重なり合う。

1杯で満たされる"飲むフルーツヨーグルト体験"

「THE フラペチーノ of フルーツ‐オン‐トップ‐ヨーグルト with クラッシュ ナッツ」(持ち帰り717円、店内利用730円)

「THE フラペチーノ of フルーツ‐オン‐トップ‐ヨーグルト with クラッシュ ナッツ」(持ち帰り717円、店内利用730円)は、ヨーグルトの爽やかな味わいとフルーツのジューシーさを重ね合わせた、"満たされる飲むフルーツヨーグルト体験"が楽しめるフラペチーノ。軽やかなヨーグルト、ミルク、クラシックシロップをブレンドし、まろやかで飲み心地のよい"ヨーグルト感"を引き出した。今回の30周年バージョンでは、カップの底にまでヨーグルトを加えることで、過去の「フルーツ-オン-トップ-ヨーグルト フラペチーノ with クラッシュ ナッツ」と比べてヨーグルト感をさらにアップ。フラペチーノとは思えない奥行きある味わいを実現した。仕上げには、ストロベリー、黄桃、オレンジ、白桃の4種類の果肉入りミックスフルーツジェリーを重ね、ひと口目から爽やかな酸味と果実の甘みが広がる鮮やかな味わいに。さらに、フラペチーノのために深煎りしたクラッシュアーモンドを加えることで、香ばしい食感とナッツのコクがアクセントとなり、素材の組み合わせによる味わいの変化を楽しめる。ヨーグルトのクリーミーさ、フルーツの華やかさ、ナッツの香ばしさが重なり合う、デザートのような満足感と爽やかな飲み心地を両立した一杯。

ほろ甘ビターなコーヒージェリー体験

「THE フラペチーノ of コーヒー ジェリー」(持ち帰り687円、店内利用700円)

「THE フラペチーノ of コーヒー ジェリー」(持ち帰り687円、店内利用700円)は、コーヒーのおいしさを上から下まで楽しめる、"ほろ甘ビターなコーヒージェリー体験"のフラペチーノ。コーヒーをブレンドしたフラペチーノベースに、コーヒーホイップクリームを重ねることで、香り高く奥行きのあるコーヒーの味わいを引き出した。カップの底には、エスプレッソローストを抽出したコーヒージェリーを使用。弾力のある食感とほろ苦い味わいがフラペチーノの甘みと絶妙に重なり、飲み進めるほどにコーヒーの風味が広がる。今回の30周年バージョンでは、過去のコーヒー ジェリー フラペチーノと比べてホイップクリームをコーヒーホイップクリームに進化させることで、より豊かなコーヒー感を実現した。

一番茶香る、黄金のほうじ茶体験

「THE フラペチーノ of 加賀 棒ほうじ茶」(持ち帰り717円、店内利用730円)

「THE フラペチーノ of 加賀 棒ほうじ茶」(持ち帰り717円、店内利用730円)は、加賀 棒ほうじ茶に、100%一番茶を使用した香ばしい香りとやさしい甘みが広がる"黄金のほうじ茶体験"を楽しめるフラペチーノ。芳ばしい香りが立ちのぼる加賀 棒ほうじ茶のベースに、フラペチーノならではのクリーミーな口当たりを重ね、ほうじ茶の澄んだ味わいを存分に堪能できる一杯に仕上げた。今回の30周年バージョンでは、これまでのジェリーに代わり、加賀 棒ほうじ茶を使用したぷるぷる食感のわらび餅を使用。さらにホワイトモカフレーバーのホイップクリームを重ね、まろやかな甘みをプラス。トッピングには加賀 棒ほうじ茶の一番茶を活かした「加賀 棒ほうじ茶パウダー」を散りばめ、香ばしさと食感のアクセントを加えた。和の香りと深い余韻が広がる特別な一杯。

クッキーまるごとザクザク体験

「THE フラペチーノ of チャンキー クッキー」(持ち帰り687円、店内利用700円)

「THE フラペチーノ of チャンキー クッキー」(持ち帰り687円、店内利用700円)は、ザクザクとした食感とミルクのコクを楽しめる、"クッキーまるごと体験"が味わえるフラペチーノ。バニラ風味のベースの中に、チョコレートチャンククッキーをまるごと1枚ブレンドし、飲むたびにクッキーの食感とチョコレートの香ばしい風味が広がる。本商品には、チョコレートと全粒粉を配合しじっくり焼き上げたチョコレートチャンククッキーを使用。ザクザクとした食感をそのままフラペチーノの中に閉じ込めることで、飲みながらクッキーを味わっているような満足感を楽しめる仕上がりとなっている。今回の30周年バージョンでは、本フラペチーノに最も合うようなクッキーを新たに開発。さらに、ざくざく食感のベイクドチョコ&クッキーをトッピングとして重ねることで、フラペチーノの中のクッキーとトッピングのクッキーが織りなす食感のコントラストと、チョコレートのコクを最後まで楽しめる。

30周年記念デジタル企画「スター フラペチーノ クエスト」

スター フラペチーノ クエスト

日本上陸30周年を記念し、対象商品を楽しみながら参加できるデジタル企画「スター フラペチーノ クエスト」を、2026年4月8日～5月6日の期間で開催する。期間中、THE STAR フラペチーノを含む対象商品を購入すると、抽選で特別なプレゼントが当たるスペシャル企画。

クエストでは、対象商品の購入種類に応じて、さまざまな特典を用意している。1種購入では、各フラペチーノが発売された当時、実際に店舗で流れていたオリジナルBGMを楽しめる、Spotifyの限定公開プレイリストをプレゼント。 2種購入では、スターバックス リワードで利用できる「Bonus Star 10 Stars」を付与する。さらに、3種購入では、抽選で100名に「フラペチーノ1年分(フラペチーノ専用eTicket700円分を毎月4枚ｘ12ヶ月)」が当たる。

達成者には、「フラペチーノ マスター」の称号として"オリジナル デジタル スターバックス カード"も付与。そしてゴールとなる5種購入では、30周年を象徴する特別仕様の「金のフラペチーノ像」を、抽選で1名に進呈する。有田焼の名窯の熟練職人が、手仕事で丁寧に仕上げた特別仕様の像となる。