ファミリーマートは3月31日、「毎週火・金 カッキーン! 生活応援割」を全国のファミリーマートで開始した。

日々の食卓に並ぶ生たまご・ハム・納豆などの商品・冷凍食品を対象に、2026年3月31日から2027年2月26日までの期間、定期的なセールを実施する。

これまで金曜日限定で実施していた「おトクな曜日」を拡充し、新たに火曜日を追加。毎週火曜日は生たまご・ハム・納豆などを中心に、日常生活で欠かせない対象商品を約90品とさらに拡大する。「ファミマルKITCHEN」ロゴの右上に★マークが付いた生たまご・ハム・納豆などの商品が対象となり、緑豆もやしは対象外。

対象商品の一例として、こだわりの飼料を与えた鶏から生まれた同社オリジナルのたまご「コクと旨みのたまご 10個」(358円)は338円、燻製仕上げで香り豊かな風味の「ロースハム」(90円)は70円、国産の大豆を100%使用した「かつおと昆布の旨味たれ付き 国産中粒納豆」(138円)は118円となる。

また、毎週金曜日はこれまでと同様に、冷凍食品を組み合わせ自由で2個購入ごと50円引きのセールを継続する。ファミマルKITCHENおよびファミマルKITCHEN PREMIUMのロゴマークがついた冷凍食品全商品が対象(フラッペ、氷、冷凍飲料、アイスクリーム類は対象外)。

なお、沖縄県は冷凍食品のみの実施となる。