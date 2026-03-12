日本マクドナルドは、夕方5時からパティが倍になる「夜マック」の新TVCMシリーズを3月17日から全国で放映する。本CMには、これまでのシリーズでも共演してきた妻夫木聡と伊藤沙莉が新たに「兄妹役」として登場し、夜マックの魅力をユーモアたっぷりに伝えるという。

夜マック 新TVCM「夜のマックは･･･倍バーガー」篇

パティが倍になる「倍バーガー」は累計2億食を突破

2018年に開始された「夜マック」は、ディナー時間帯の満足感を追求したメニューだ。レギュラーメニューのバーガー(サムライマック等を除く)を対象に、プラス140円または260円でパティを倍にできる「倍バーガー」は、今年で8周年を迎え累計販売数2億食を突破したという。

新CM「夜のマックは･･･倍バーガー」篇では、妻夫木演じる兄が「倍ダブルチーズバーガー」のボリュームに呆れつつも、実は自分も買ってしまっているという“はしゃいだ”姿が描かれている。

夕方5時から楽しめる「倍バーガー」ラインアップ

夜マックでは、以下のメニューが毎日夕方5時から閉店まで(24時間営業店舗では翌午前4時59分まで)提供される。価格はすべて単品の店頭価格だ。

■プラス140円対象商品

「倍てりやきマックバーガー」(540円〜)、「倍チキンフィレオ」(580円〜)、「倍フィレオフィッシュ」(550円〜)、「倍てりやきチキンフィレオ」(590円〜)、「倍ベーコンレタスバーガー」(590円〜)、「倍えびフィレオ」(580円〜)、「倍マックチキン」(330円〜)、「倍マックポーク」(370円〜)、「倍チキチー」(410円〜)、「倍エグチ」(420円〜)、「倍ハンバーガー」(330円〜)

■プラス260円対象商品

「倍チーズバーガー」(380円〜)、「倍ビッグマック」(760円〜)、「倍ダブルチーズバーガー」(740円〜)

マックカードが当たるSNSキャンペーンも実施

公式X(旧Twitter)では、新CM放映に合わせてリプライキャンペーンが順次開催される。各期間中、指定のハッシュタグを付けてリプライした人の中から抽選で、1,000円分のマックカードが当たるという。

■3月14日〜15日「#おうちでこそ倍バーガー」キャンペーン

■3月18日〜19日「#倍ダブチ持ち帰りでお願いします」キャンペーン

■3月27日〜28日「#倍ビッグマックはデッッカすぎ」キャンペーン