島根県が、春の旅に向けて観光スポットやイベントを公開している。

足立美術館

島根の歴史と美・名湯を楽しめる名所3選

「足立美術館」は、米国の日本庭園専門誌で2003年から連続日本一に選ばれる名園。専属庭師が毎日手入れを行い、春は新緑やツツジが楽しめる。3月1日からは春季特別展が開催されており、横山大観や上村松園らの名画を鑑賞できる。

「さぎの湯温泉 竹葉」は、約1300年前、白鷺が傷を癒やした伝説が残る古湯。源泉かけ流しの柔らかな湯は、美肌効果や疲労回復に優れているという。足立美術館のほど近くに位置しているため、芸術に触れたあと、立ち寄ることもできる。

さぎの湯温泉 竹葉

「小泉八雲記念館」は、怪談を世界に広めた作家・小泉八雲の生涯を紹介する施設。9月まで「ばけばけ」の主人公のモデルである妻セツに焦点を当てた企画展を開催している。八雲を支えた彼女の視点を通じ、再話文学の裏側や日本の精神文化に触れることができる。

小泉八雲記念館

連続テレビ小説「ばけばけ」の主な舞台となっている松江市内を、観光ガイドの解説付で巡るバスツアー「ばけバス」は、6月まで運行する。出発地は、JR松江駅または玉造温泉。小泉八雲記念館、小泉八雲旧居、城山稲成神社、八重垣神社を巡る。

島根の春を彩る伝統行事と花の祭典

「国宝松江城」は、2025年に国宝指定10周年を迎えた全国に12しかない現存天守のひとつ。3月25日～4月8日まで、桜の見頃に合わせ「国宝松江城お城まつり」を開催する。約200本のソメイヨシノが咲き誇る園内では、夜間ライトアップや武者行列、伝統芸能ステージ、チャンバラ体験など多彩な催しが行われる。

国宝松江城お城まつり

日本最古の美肌温泉として知られる玉造温泉では、3月27日～4月19日まで「玉造温泉桜まつり」を開催する。温泉街を流れる川沿いの桜並木がライトアップされ、夜店や地酒の飲み比べも楽しめる。

玉造温泉桜まつり

4月5日には、津和野の春を彩る歴史ある神事「鷲原八幡宮 流鏑馬神事」を開催。室町時代の古式を今に伝える貴重な馬場で行われ、伝統の重みと緊張感を間近に体感できる。

鷲原八幡宮 流鏑馬神事

村上家隠岐しゃくなげ園では5月初旬、「しゃくなげ祭り」を開催する。1万株の花々を背景に、演奏や物販、野点を楽しめる。会場近くの姿沢牛突き場では、日本最古の歴史を誇る「牛突き」も披露される。

しゃくなげ祭り

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