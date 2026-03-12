「元・外務省職員」が主催するという、オカルト界に類を見ない知的なバックグラウンドを持つ異端のホラーユニット「心霊結社トワイライト」は、2026年3月20日(金・祝)、北海道・新千歳空港(ポルトムホール)にて、次世代型ホラーサミット『怪奇会談2026 in 北海道』を開催する。

本イベントは、出演者の各SNSの総フォロワー数を合わせると約300万人にのぼる。絶大な影響力を持つトップクリエイターや、数々の賞を総なめにする実話怪談の頂点、さらには日本の裏側を知る探検家や呪物コレクターまで、普段は絶対に交わることのない「各ジャンルのトップランナー」たちが一堂に会する、まさに前代未聞の「エンターテインメントの祭典」となる。

チケット販売サイトにて、数量限定の前売りチケット(S席7,500円／A席6,500円)が販売されている。

あなたも歴史的瞬間の「目撃者」に。誰も体験したことがない熱狂がここに

本イベントは、単に座って話を聞くだけの従来のトークショーではない。参加するすべての人が、この前代未聞のエンターテインメントの「目撃者」であり「体験者」となる。

全国から集められた配信絶対不可の貴重な品々、そして大人の事情で世に出せなかった秘蔵映像。これらは、北海道のこの会場に足を運んだ人だけが目にすることができる「一生モノのプレミアム体験」。ラグジュアリーな新千歳空港のホールという非日常空間で、総SNSフォロワー約300万人のトップランナーたちが織りなす熱狂と興奮。終わった後、必ず誰かに此処での体験を熱弁したくなる、最高のエンターテインメントが約束される。

『怪奇会談2026』が提示する、息を呑む3つの極限体験(プログラム概要)

本イベントは、これまでの常識を覆す3つの超豪華プログラムで構成されている。

■Part 1：異なるジャンルによるガチ討論【知的好奇心を揺さぶる白熱のステージ】

「幽霊の存在」「地球外生命体の目的」「恐怖の正体」──。誰もが一度は考えたことのある人類の根源的な謎に対し、怪談師、都市伝説テラー、心霊クリエイターなど、各界の第一線で活躍するプロたちが本気で自説をぶつけ合う、圧倒的熱量の討論会！

■Part 2：【完全現地限定】秘蔵映像・呪物公開【一生忘れられないプレミアム体験】

YouTubeなどの動画プラットフォームや書籍では絶対に世に出すことのできなかった「秘蔵のボツ映像」や、この場限定で持ち寄られる「とっておきの怪談・本物の呪物」を一挙に特別公開。あの「Momoチャレンジ」のような異常事態が、ここ北海道でまた引き起こされてしまうのか？

※本パートは【配信では全カット】となる。現地会場に足を運んだ人だけが味わえる、特別な優越感と極限のドキドキを堪能したい。

■Part 3：ジャンル越境！クロスオーバートーク【奇跡の化学反応を目撃せよ】

普段は絶対に交わらない異業種のトップランナーたちが、「実はずっと聞いてみたかったあの質問」を直接ぶつけ合う、台本一切なしのクロストーク。「あの二人がこんな話をするなんて！」という、ファン垂涎の夢の時間が実現する。

【全国から参加可能！】熱狂の渦を共有するアーカイブ配信チケット発売中

どうしても北海道の現地へ足を運べない全国の人々に向け、この歴史的瞬間をパッケージした【アーカイブ配信】も実施決定。全国どこからでも、この奇跡の共演を楽しむことができる。

配信アーカイブのみのチケットは3,500円で販売されている。

※特級呪物と秘蔵映像を公開するPart2のプログラムについては、現地観覧者のみの特権となり、配信では「視聴不可」となる。

ホワイエ

会場

アクセス

奇跡のラインナップ：各界の頂点を極めた豪華出演者プロフィール

本イベントの圧倒的なスケールを担保する、SNS総フォロワー約300万人の影響力を持つ最高峰のゲスト陣となっている。

・ウマヅラ(ウマヅラビデオ)

2026年2月時点でYouTube総登録者数186万人、総視聴回数11億回を誇る次世代の都市伝説ストーリーテラー。テレビ番組出演や著書出版などマス層にも圧倒的な人気と影響力を持つ。

・ターチャイ(オカルトスイーパーズ)

登録者25万人を超えるYouTubeチャンネルのリーダー。視聴者から寄せられた「ヤバい場所」に自ら突撃し現場清掃を行う、熱狂的ファンを抱える実践派クリエイター。

・吉田悠軌

怪談サークル「とうもろこしの会」会長。大人気番組『クレイジージャーニー』への出演でも絶大な反響を呼んだ、日本の怪奇文化研究の重鎮。誰も体系的に論じたことのない日本の「禁足地」を自らの足で調査し、多数の著書を誇る知の探求者。

・夜馬裕

「怪談最恐戦2020」優勝により「三代目怪談最恐位」の称号を持つ実力派。後味が悪く人間の狂気や悪意を抉り出す「厭(いや)な怪談」を極め、「厭怪談の帝王」の異名をとる。著書『厭談』シリーズやコミックス『厭談夜話』など多方面で絶大な支持を集める。

・響洋平

稲川淳二の怪談グランプリ2021 優勝の実績を持ちながら、クラブDJ×怪談師という唯一無二の二刀流。そのクールな容姿とソフトで洗練された語り口で、イベントやメディアに引っ張りだこの大人気プレイヤー。

・深津さくら

『セブンルール』等のメディアで密着取材を受けるなど、いま最も注目を集める実力派。2023年怪談最恐戦優勝の実績を持ち、底知れぬ恐怖を美しく語り上げる。

・樹海のK

青木ヶ原樹海をはじめとする禁忌の地を20年以上に渡り探索し続けてきた孤高の探検家。凄まじいリアリティを持つルポルタージュで熱烈な支持を集める。

・Coco

TikTokフォロワー62万人超。全国600ヶ所以上の心霊スポットを制覇し、自ら事故物件に居住しながらお化け屋敷のプロデュースまで手掛ける、新世代の注目ホラークリエイター。

・相蘇敬介(リンクファクトリー代表)

世界中を震え上がらせた「Momoチャレンジ」の彫像製作者にして、曰く付きの「特級呪物」を長年収集し続ける国内屈指のコレクター。

・ハニトラ梅木(MC)

怪談師、俳優、株式投資家と多彩な顔を持つ異端のファシリテーター。この超豪華な奇跡のサミットを最高のエンターテインメントへと昇華させる総合MC。

主催者メッセージ：心霊結社トワイライト

「かつて国家の外交という最前線にいた私が、なぜ目に見えない世界の理（ことわり）を解き明かそうとしているのか。それは『そこにある真実』が、何よりもスリリングで魅力的だからです。今回の『怪奇会談2026』は、日本のエンタメ史において最高にエキサイティングな一夜となるでしょう。今まで誰も見たことがない奇跡の瞬間を、ぜひ私たちと共に北海道で体験してください！」

■『怪奇会談 2026 in 北海道』開催概要

開催日程：2026年3月20日(金・祝)

時間：OPEN 13:30 / START 14:00

会場：新千歳空港 ポルトムホール(国際線旅客ターミナルビル2F)

チケット料金：

・S席：7,500円(税込)

・前売りチケット A席：6,500円(税込)

・配信アーカイブのみ：3,500円(※Part2は視聴不可)

・観覧チケット購入者：2,000円

チケットの詳細は販売サイトにて。