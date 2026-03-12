Mリーグ機構は、大洋技研とコラボレーションし、全自動麻雀卓「AMOS REXXⅢ M.LEAGUE MODEL」を受注販売することを決定した。
Mリーグでは、創設当初より、試合用の麻雀卓・麻雀牌をオフィシャルサプライヤーである大洋技研より提供されている。この度、Mリーグと大洋技研でコラボレーションし、Mリーグモデルの全自動麻雀卓を制作。本モデルはMリーグ2025-26シーズンの試合でも実際に使用されており、「AMOS REXXⅢ」が持つ上下整列機能などの特色はそのままに、マットや枠部分にMリーグのロゴをあしらうなど、本コラボレーション限定のデザインとなっている。
■「AMOS REXXⅢ M.LEAGUE MODEL」概要
製造元：大洋技研
市場参考価格：1,067,000円(税込)
販売開始日：2026年3月9日(月)12時00分(正午)～
発送時期：約1カ月
※状況により、発送日が前後する場合がある。
販売ページ：販売代理店からの販売となる。
問い合わせ先：AMOSブランドサイト
カラーバリエーション：ホワイト・ブラック
＜ホワイト＞
＜ブラック＞
【サイズ・重さ】
製品外形寸法：約940×940×760mm
製品重量(牌除く)：約48kg
【主な機能・仕様】
配牌・ドラ出し、リーチ音声、積棒表示、嶺上牌下ろし機能、消音マット、点数表示、チップケース、上下整列機能、点棒収納ゲート、シーパイレスNEO、USB充電差込口(約1.3A(、抗菌牌
【スペック】
型式：TA-2CSJ-M
定格電圧：AC100V
定格消費電力：80W(平均動作電力50W)
周波数：50/60Hz