Mリーグ機構は、大洋技研とコラボレーションし、全自動麻雀卓「AMOS REXXⅢ M.LEAGUE MODEL」を受注販売することを決定した。

Mリーグでは、創設当初より、試合用の麻雀卓・麻雀牌をオフィシャルサプライヤーである大洋技研より提供されている。この度、Mリーグと大洋技研でコラボレーションし、Mリーグモデルの全自動麻雀卓を制作。本モデルはMリーグ2025-26シーズンの試合でも実際に使用されており、「AMOS REXXⅢ」が持つ上下整列機能などの特色はそのままに、マットや枠部分にMリーグのロゴをあしらうなど、本コラボレーション限定のデザインとなっている。

■「AMOS REXXⅢ M.LEAGUE MODEL」概要

製造元：大洋技研

市場参考価格：1,067,000円(税込)

販売開始日：2026年3月9日(月)12時00分(正午)～

発送時期：約1カ月

※状況により、発送日が前後する場合がある。

販売ページ：販売代理店からの販売となる。

問い合わせ先：AMOSブランドサイト

カラーバリエーション：ホワイト・ブラック

＜ホワイト＞

＜ブラック＞

【サイズ・重さ】

製品外形寸法：約940×940×760mm

製品重量(牌除く)：約48kg

【主な機能・仕様】

配牌・ドラ出し、リーチ音声、積棒表示、嶺上牌下ろし機能、消音マット、点数表示、チップケース、上下整列機能、点棒収納ゲート、シーパイレスNEO、USB充電差込口(約1.3A(、抗菌牌

【スペック】

型式：TA-2CSJ-M

定格電圧：AC100V

定格消費電力：80W(平均動作電力50W)

周波数：50/60Hz