「自分でも分からなくなりました」その言葉とともに、しまむらグループのブランド「アベイル」の公式Xアカウント(@gravail)に投稿された4枚の写真。

一体どれが本物でしょうか?

【緊急】自分でも分からなくなりました

この4枚の中に本物が1枚あるはずなんですが

もうどれが本物か自信ありません。

分かる人、教えてください。

(@gravailより)

観音様、五重塔、富士山、お城……正直どれも合成では? と思ってしまうような写真ばかりですが、この中にたしかに1枚本物があるのだそう。

正解は……

観音様の写った1枚でした!

Googleマップより

この店舗は宮城県仙台市にあるファッションセンターしまむら 中山店。Googleマップで確認すると、たしかに店舗の後ろに仙台大観音の神々しい姿が見えます。

この投稿に、「これ宮城県外の人だとどれが本物か分かんないのかな？」「仙台の観音さまがどえれー大物と一緒に並べられていて歓喜」「仙台民炙り出し問題」「仙台のラスボスが…」と多くの宮城県民が反応。分かる人には分かる問題だったようです。