持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は4月1日より、7人組アイドルグループ「CANDY TUNE」が登場する、新TVCM『ほっともっと アジアフェア! 焼肉ビビンバ』篇を順次放映。店頭では、ミニスタンドのプレゼントキャンペーンも展開している。

4月の新商品『焼肉ビビンバ』のCMは、アジアの活気あふれる世界観を舞台に、「CANDY TUNE」がメンバーカラーを配したアジアンテイストの衣装で登場。5種の具材と旨辛ダレを混ぜ合わせて楽しむ商品の美味しさを、キャッチーな“まぜまぜダンス”で表現している。

「アジアに夢中～ン!」という掛け声とともに、『焼肉ビビンバ』を頬張るメンバーの幸せそうな表情は必見。また、CM楽曲には今回が初披露となる新曲「HOT!SCOOP!」を起用。『焼肉ビビンバ』の魅力が詰まったCMとなっている。

また、公式YouTubeでは、撮影現場の様子を収めたメイキングムービーも公開されている。「私たち、CANDY TUNEです!本日はよろしくお願いします!」という活気あふれるスタジオ入りや、『焼肉ビビンバ』から漂う香りに「何回嗅いでもいい匂い!」「早く食べたい!」と思わず本音がこぼれるシーンなど、終始笑い声が響く温かい雰囲気のなか行われた撮影の様子を楽しむことができる。



ほっともっと、新TVCM『ほっともっと アジアフェア!焼肉ビビンバ』篇 メイキングムービーを公式YouTubeにて公開

なお、4月1日より、『焼肉ビビンバ』シリーズ1点を購入の上、レジにて「ほっともっと」アプリの専用画面(クーポン画面)を提示すると、「CANDY TUNE オリジナルミニスタンド」(約7cm)が1つもらえるプレゼントキャンペーンも展開されている。対象商品1点購入ごとに1つプレゼントされ、景品が無くなり次第終了となる。