NEXERは、鉄道ひろばと共同で実施した「鉄道イベント・体験」に関するアンケート調査の結果を発表した。事前調査で「鉄道に興味がある」と答えた全国の男女180人を対象に、鉄道イベントへの関心や参加経験、興味のある企画内容などを聞いた。

「鉄道イベント・体験」に関するアンケート調査の結果は

調査期間は2月20日から3月1日まで。 まず、車両基地公開や運転体験、撮影会、鉄道フェスなどの鉄道イベント・体験に興味があるか尋ねたところ、「ある」と「ない」が50%ずつに分かれた。鉄道に興味がある層のうち、半数が体験型イベントにも関心を示したといえる。

一方、鉄道イベントに興味があると答えた90人に参加経験を聞くと、参加したことが「ある」は38.9%、「ない」は61.1%だった。関心はあっても実際の参加には至っていない人が6割を超えており、「行ってみたいけれどまだ行けていない」層が多いことがうかがえる。

その上で、参加経験のある人に「参加したことがあるイベント」を複数回答で聞いたところ、3位は「運転体験(シミュレーター含む)」で31.4%、2位は「鉄道フェス・物販イベント」で37.1%、1位は「車両基地公開・工場見学」で68.6%だった。

「参加したことがある鉄道イベント」の1位は「車両基地公開・工場見学」

鉄道イベント未経験者が最も興味があるイベントも「車両基地公開・工場見学」だった

イベントに参加したことがない55人に、興味がある鉄道イベント・体験があるか尋ねると、「ある」は40.0%、「ない」は60.0%に。興味があると答えた人に内容を聞くと、3位は「運転体験(シミュレーター含む)」で59.1%、2位は「記念列車・臨時列車の乗車企画」で63.6%、1位は「車両基地公開・工場見学」で72.7%だった。参加経験者の順位と比べて、2位が入れ替わったものの、1位と3位は共通していた。

鉄道イベント・体験に興味があると回答した人に参加したい理由を聞いたところ、「鉄道が好きだから」が58.9%で最多。「普段見られない場所・車両を見たいから」が42.2%、「非日常の体験をしたいから」が34.4%で続いた。

鉄道イベントに参加する(したい)理由の1位は「鉄道が好きだから」だった

調査結果からは、鉄道ファンにとって車両基地公開・工場見学の人気がとくに高く、運転体験も参加経験の有無を問わず支持を集めていることがうかがえた。