「まさか結婚するとは……」お笑いタレントの明石家さんまが、結婚を発表したもう中学生への本音を語った――。

明石家さんま

「今度会うたら、お祝いせなあかんけどもな」

25日に日本テレビ系『有吉の壁』で、結婚を生報告したもう中学生。28日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)で、さんまは、「俺、もう中が結婚したのが……」と口ごもり、「まさか結婚するとは思わへんかったからな。勝手に。なんかどっかに、してほしくなかったっていうのがあってな」と複雑な心境を吐露。「ああいう風な芸風やから。結婚しないでほしいな、このままずっと芸人として。一生な。自分の勝手な思い込みで……。もう中結婚するか～って感じで」と続けた。

もう中学生のお相手は、女優でモデルの恵理で、2人とも同じ長野県出身。「まあ、もう中も40いくつやから。アイツ、カッコええしな」と話すと、村上ショージも、「男前ですよ」と共感。さんまは、「今度会うたら、お祝いせなあかんけどもな」と祝福しつつ、「相手は女優さんやな。なんか“タメになったね～”っていうので(笑)。アイツ、普段もあんま変わらへんからね。舞台のもう中と。あんな感じやな」と、もう中学生の“決めセリフ”を交えながらプライベートの人柄を語った。

また、“ダンボール芸”でおなじみのもう中学生。「飲みに行くときは、(ダンボールを)公園の草むらに隠す。飲みに行って帰ってきて、あったらあったで引きずって帰らなあかんねん。たまには盗まれることもあるらしい」「あれだけのダンボール持ってると、店に入れてもらえない」というエピソードも。「これぐらいの倉庫、満杯やぞ。このスタジオぐらいの。何枚や言うてた? とんでもない数やねん。ダンボール用の部屋借りて」と明かすと、アシスタント陣からは、「ええ～!」と声が上がっていた。