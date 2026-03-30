B‐Rサーティワンアイスクリームは4月1日～5月7日の期間、40周年を迎えた「スーパーマリオブラザーズ」シリーズを発売する任天堂のNintendo Switch向けソフト「スーパーマリオギャラクシー」とのコラボレーションキャンペーンを実施する。同キャンペーンでは、新作フレーバーのほか限定デザインのダブルカップやサンデー、ケーキなどを販売する。

「スーパーマリオギャラクシー」の輝く銀河と冒険のワクワク感をイメージしたコラボフレーバー「コットンフルーツギャラクシー」(シングル・レギュラーサイズ:420円)が新登場。

ダークブルーはわたがし味のコットンキャンディ風味アイスクリーム、スカイブルーは塩味がアクセントの塩ライチ風味ソルベ、ホワイトは甘酸っぱい洋梨風味ソルベの3色フレーバーに、スター型菓子を加えている。「甘さ×しょっぱさ×酸味」の未知の組み合わせを楽しめる一品。

また、コラボキャンペーン限定のダブルカップを2種類登場。「スーパーマリオギャラクシー」の世界観をイメージし、マリオ、ピーチ、キノピオ、ロゼッタがデザインされたAのデザインと、「スーパーマリオギャラクシー2」に登場するヨッシーとマリオの冒険の様子がデザインされたBのデザインを展開。

カップを利用する際は好きなアイスクリーム(スモールorレギュラーサイズ)2個を選べる。なお、カップの種類は選べない場合がある。

ロゼッタとマリオ、チコ、ほうき星の天文台がデザインされたスペシャルダブルカップ「ロゼッタ スペシャルダブルカップ」(スモールダブル:680円/レギュラーダブル:930円)も展開。

ミニシリコンリングと金具付きのチャームが付いてくる。

4月1日から全国31万枚限定で、「スーパーマリオギャラクシー ダブルカップ」または「ロゼッタ スペシャルダブルカップ」を注文すると、限定「グランドスター型 シャインステッカー」がもらえる。

グランドスター型 シャインステッカー

さらに、「スーパーマリオギャラクシー」に登場する、マリオの多彩なアクションや変身姿を楽しめるサンデー「スーパーマリオギャラクシー シングルサンデー」(580円)も登場。

好きなアイスクリームに、ホイップクリーム、アラザン、チコのデザインチョコに、ピック(全6種類からランダムで1種)をトッピング。また、カップについているスリーブは、食べ終えた後シールとして楽しめる。

好きなアイスクリームの上にはホイップクリーム、チコがデザインされたアイシングビスケットやキラキラの銀箔シュガー、星型チョコ、キャラクターピックをトッピングした「スーパーマリオギャラクシー ダブルサンデー」(1,340円)も登場。

カップはたくさんのチコがデザインされており、洗顔時や家事のときに付ければ手首に流れる水をキャッチできる、マイクロファイバー素材の「チコ オリジナルふわふわスリーブ」も付いてくる。

「スーパーマリオギャラクシー」の冒険の舞台やキャラクターたちが箱やカップにデザインされ、好きなアイスクリーム8コが選べる「スイーツギャラクシーセット」(スモール:2,990円/レギュラー:3,550円)も展開。

ゲームに登場する「ロゼッタの絵本」のアートを使用した「ロゼッタの絵本 オリジナルエコバッグ」が付いてくる。

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