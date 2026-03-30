ドトールコーヒーは4月9日、時間帯別に楽しめる「アイスコーヒー オハナブレンド ～ハワイ島自社農園コーヒー豆10%使用～」(Sサイズ390円～)やソーセージがロングサイズになった「ジャーマンロングドック」(390円)、「黒糖わらびもちオレ～黒ごま～」(670円)など新作メニューを発売する。

期間限定のコーヒー「アイスコーヒー オハナブレンド～ハワイ島自社農園コーヒー豆10%使用～」(Sサイズ390円～)は、香ばしい香りのあとに広がる、スイートチョコレートやブラウンシュガーのような甘さが特徴。

コーヒー豆「オハナブレンド ～ハワイ島自社農園コーヒー豆10%使用～」(1,680円)も販売。焙煎度は深煎り(シティロースト)で、生豆生産国はエチオピアやグアテマラなど。

また、通常のジャーマンドックより約1.3倍長いロングソーセージを使用した「ジャーマンロングドック」(390円)や「レタスロングドック」(430円)も登場。

なお、ソーセージの長さには個体差がある。

さらに、ミラノサンドBがリニューアル。新しく登場した「爽やかレモン ミラノサンドB スモークサーモン・エビ・アボカド」(590円)は、スモークしたサーモンの切り身に、エビとクリーミーなアボカドを組み合わせた一品。レモンソースをかけ、爽やかな味わいに仕上げられている。

「爽やかレモン ミラノサンドB スモークサーモン・エビ・アボカド」(590円)

カマンベールチーズが入った「カマンベールinミラノサンドB スモークサーモン・エビ・アボカド」(650円)も販売。

ドリンクには、黒ごま豆乳ベースにドトールミルクを合わせた「黒糖わらびもちオレ～黒ごま～」(670円)も登場。

濃厚で香ばしい味わいの黒ごまオレに、さらに黒糖わらびもちと国産丹波黒豆のきなこをトッピングすることで、食感と濃厚感をプラス。和テイストのデザートドリンクに仕上げられている。

デザートには、1枚1枚焼き上げたクレープ生地に、沖縄県産の黒糖を加えたなめらかなホイップクリームを重ねた「沖縄県産黒糖パリパリチョコミルクレープ」(520円)も登場。ホイップクリームの間には、パリパリ食感のチョコを3層サンドし黒糖の甘さにチョコのほろ苦さをプラス。

仕上げに黒糖ホイップクリームとカラメルソースをあしらっている。

(C)Doutor Coffee Co., Ltd. 260409