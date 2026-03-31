学研ホールディングスのグループ会社であるGakkenは、2026年3月25日に水沢めぐみによる最新コミックス『さくらんぼダイアリー 1巻』を、ノーラコミックスレーベルより発売した。

「学校に何を着ていこう？」「友だちとケンカしちゃった……」「これって、もしかして恋？」──そんな、多感な時期を過ごす小学生の女の子たちの等身大の悩みや輝きを、優しくあたたかな視点で描いた物語が登場。本作は、1990年代に社会現象を巻き起こした『姫ちゃんのリボン』(集英社刊)の著者・水沢めぐみが贈る最新作。ふたご姉妹の日常をとおして、子どもから大人まで“ときめき”を共有できる一冊となっている。

■正反対な性格のふたご姉妹が織りなす、ドキドキ＆キラキラの学園生活

本作の主人公は、明るく元気な姉・咲(さく)と、少し内気で落ち着いた妹・沙羅(さら)のふたご姉妹。性格は正反対だが、大の仲良しなふたりは、いつもおそろいの「ふたごコーデ」を楽しんでいる。学校生活、季節のイベント、友情、そして淡い恋心。だれもが経験する「はじめて」の感情を、水沢めぐみならではのやわらかな絵柄で丁寧に描き出している。

■「読む」だけじゃない！毎日が楽しくなる「さくらんぼMEMO」を収録

本作の大きな魅力のひとつが、各エピソードの最後に掲載されているお楽しみページ「さくらんぼMEMO」。消しゴムカバーのデコ、季節のファッションコーディネート術、簡単スイーツレシピ、うらないなど、読んだその日からすぐに試せる「毎日を楽しむヒント」が満載。読者の「知りたい！」「やってみたい！」という好奇心を刺激する。

■世代を超えて愛される、水沢めぐみの「やさしい世界」

著者・水沢めぐみは、1979年のデビュー以来、『姫ちゃんのリボン』『トウ・シューズ』など、数々のヒット作を世に送り出してきた、少女まんが界を代表する漫画家。本作でも、その「やさしい作風」は健在。お子さまが初めて触れるまんがとして最適なのはもちろん、かつて少女まんがを読んで育った大人世代にとっても、どこか懐かしく、胸がキュンとするような読後感をお届けする。

■『さくらんぼダイアリー 1巻』

著者：水沢めぐみ

発売日：2026年3月25日

定価：880円(税込)

判型：B6判・152ページ

発行所：Gakken