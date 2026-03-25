キルタイムコミュニケーションは、大好評につき3月6日に発売されたばかりのヴァルキリーコミックス『勇者パーティから追い出された俺は「ティンポ師」として生きることになった THE COMIC 1』の重版を決定した。

■『勇者パーティから追い出された俺は「ティンポ師」として生きることになった THE COMIC 1』

漫画：弥弛／原作：淡海翁人／キャラクター原案：sabet

発売日：2026年3月6日

判型：B6

定価：792円(本体720円＋税10％）

元最強賢者が「ティンポ師」にクラスチェンジ!?エロスキルを駆使してセカンドライフを謳歌する！

ノクターンノベルズにて1,000万PV突破のハーレムファンタジー、待望のコミカライズ第1巻。

魔王討伐のため、勇者パーティの一員として旅をしてきた賢者ディック。 しかしある日、仲間たちからセクハラ男と汚名を着せられパーティを追放されてしまう。 失意のディックは賢者の力を姪のエメリンに継承させ、力も地位も失ってゼロからスタートを切ることになるが、その後ランダムで手に入れたのは"ティンポ師"という聞いたこともない職業で……！？

「コミックヴァルキリー」にて、第1話・第2話が無料公開中。